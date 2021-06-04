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Нет обязанности всех кормить - Путин о транзите газа через Украину

Российский президент отметил, что сейчас между РФ и Украиной действует контракт

сегодня, 17:20
Автор:

Елизавета Черных

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал возможность прекращения транзита газа через Украину после начала работы "Северного потока-2". Со слов президента России, РФ "не обязана всех кормить". Такое заявление Путин сделал на петербургском международном форуме, пишет РБК-Украина. 

Нет обязанности всех кормить - Путин о транзите газа через Украину

Владимир Путин - фото из открытых источников

Глава Кремля подчеркнул, что по состоянию на сегодня между нашей страной и РФ действует контракт, который предусматривает прокачку через украинскую ГТС до 40 млрд кубических метров газа на протяжении пяти лет: 

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас обязанность такая всех кормить, или что? У нас есть контракт с Украиной по поводу прокачки газа через Украину. Мы будем прокачивать в течение 5 лет до 40 млрд кубических метров. В лучшие годы прокачивали чуть ли не до 200, но если бы были нормальные отношения, то значительную часть и прокачивали бы через Украину", — сказал Путин. 

Российский президент также отметил, что в будущем поставки в европейские страны будут увеличиваться, поэтому появится возможность загружать ГТС Украины и после запуска "СП-2". 

"Есть возможность загружать ГТС Украины в будущем, даже после завершения контракта на транзит. Мы хотим этого, но нужна добрая воля Украины", — добавил президент РФ. 

Напомним, что украинские политики и дипломаты намерены поучаствовать в переговорах, которые будут касаться строительства скандально известного российского газопровода "Северный поток-2". Его запуск станет огромным "ударом" для Украины: как экономическим, так и безопасностным. Поэтому в обсуждении любых нюансов, которые касаются финальной стадии строительства газопровода, должны участвовать отечественные политики. На этой недели немецкому правительству были направлено соответствующее обращение от Киева.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/putin-tranzite-gaza-cherez-ukrainu-nas-obyazannosti-1622813491.html
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