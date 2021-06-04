Нет обязанности всех кормить - Путин о транзите газа через Украину

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Елизавета Черных
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал возможность прекращения транзита газа через Украину после начала работы "Северного потока-2". Со слов президента России, РФ "не обязана всех кормить". Такое заявление Путин сделал на петербургском международном форуме, пишет РБК-Украина.
Владимир Путин - фото из открытых источников
Глава Кремля подчеркнул, что по состоянию на сегодня между нашей страной и РФ действует контракт, который предусматривает прокачку через украинскую ГТС до 40 млрд кубических метров газа на протяжении пяти лет:
Российский президент также отметил, что в будущем поставки в европейские страны будут увеличиваться, поэтому появится возможность загружать ГТС Украины и после запуска "СП-2".
Напомним, что украинские политики и дипломаты намерены поучаствовать в переговорах, которые будут касаться строительства скандально известного российского газопровода "Северный поток-2". Его запуск станет огромным "ударом" для Украины: как экономическим, так и безопасностным. Поэтому в обсуждении любых нюансов, которые касаются финальной стадии строительства газопровода, должны участвовать отечественные политики. На этой недели немецкому правительству были направлено соответствующее обращение от Киева.
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