Невероятный шаг: в РФ заявили о блокировании Apple ID депутатам Госдумы

Российские депутаты начали сообщать о блокировке своих личных аккаунтов Apple. Об этом со ссылкой на источники среди парламентариев сообщают российские СМИ.

Блокировка Apple ID депутатам Госдумы РФ

По словам трех представителей Государственной думы, говоривших на условиях анонимности, проблемы с доступом к сервисам возникли внезапно. Один из депутатов получил уведомление о блокировании при попытке оплатить подписку, другой — аналогичное предупреждение от компании без объяснений.

Как отмечают журналисты, столкнувшиеся с ограничениями депутаты находятся в санкционных списках США.

Первым публично о блокировании своего аккаунта сообщил сенатор от оккупированной Россией части Запорожской области Дмитрий Рогозин. Он подверг резкой критике технику американской корпорации и назвал ее "шпионским оборудованием".

Политолог Константин Калачев отметил, что ситуация выглядит противоречивой, ведь российские парламентарии продолжают пользоваться продукцией американской компании, несмотря на политические заявления против Запада.

По его словам, блокировка аккаунтов может подтолкнуть российских чиновников переходить на смартфоны с операционной системой Android или китайские устройства.

В феврале пользователи Apple в России уже сообщали об ограничении доступа к некоторым сервисам. В частности, возникали проблемы с оплатой покупок в App Store и продолжением подписок.

В Apple объясняют такие действия необходимостью соблюдения действующего законодательства и международных санкций.

