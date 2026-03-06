Неймовірний крок: у РФ заявили про блокування Apple ID депутатам Держдуми

Російські депутати почали повідомляти про блокування своїх особистих акаунтів Apple. Про це з посиланням на джерела серед парламентарів повідомляють російські медіа.

Блокування Apple ID депутатам Держдуми рф

За словами трьох представників Державної думи, які говорили на умовах анонімності, проблеми з доступом до сервісів виникли раптово. Один із депутатів отримав повідомлення про блокування під час спроби оплатити підписку, інший — аналогічне попередження від компанії без пояснень.

Як зазначають журналісти, депутати, які зіткнулися з обмеженнями, перебувають у санкційних списках США.

Першим публічно про блокування свого акаунта повідомив сенатор від окупованої Росією частини Запорізької області Дмитро Рогозін. Він різко розкритикував техніку американської корпорації та назвав її "шпигунським обладнанням".

Політолог Костянтин Калачов зазначив, що ситуація виглядає суперечливою, адже російські парламентарі продовжують користуватися продукцією американської компанії попри політичні заяви проти Заходу.

За його словами, блокування акаунтів може підштовхнути російських чиновників переходити на смартфони з операційною системою Android або на китайські пристрої.

Водночас у лютому користувачі Apple у Росії вже повідомляли про обмеження доступу до деяких сервісів. Зокрема, виникали проблеми з оплатою покупок у App Store та продовженням підписок.

У компанії Apple пояснюють такі дії необхідністю дотримання чинного законодавства та міжнародних санкцій.

