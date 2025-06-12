Ни у кого такого козыря нет: Путин в очередной раз попытался запугать мир

Российский лидер Владимир Путин в очередной раз похвастался своим ядерным потенциалом в оборонной сфере. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Путин сделал на совещании по вопросам, связанным с госпрограммой вооружений

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский диктатор заявил, что доля современных образцов вооружений в ядерной триаде РФ якобы составляет 95% и что это самый высокий показатель в мире.

"Сейчас дола современных образцов вооружений и техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав в мире", – отметил хозяин Кремля.

При этом Владимир Путин поручил уделять особое внимание ядерной триаде как гарантии суверенитета России в новой госпрограмме вооружений РФ, рассчитанной на 2027-2036 годы.

Диктатор назвал задачей России – сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных, максимально использовать для этого опыт так называемой "специальной военной операции", различных региональных конфликтов. При этом Путин подчеркнул, что важно учесть глобальные тенденции в развитии военных технологий.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин требует заранее готовить военные базы и аэродромы под новые системы вооружений, чтобы их не ставили "в чистом поле". Об этом он заявил во время совещания по новой госпрограмме вооружений до 2036 года и заявил, что инфраструктуру для военных баз и аэродромов нужно готовить заранее.

Также издание "Комментарии" сообщало – в сентябре 2025 года на территории Беларуси запланированы новые совместные военные учения с Россией под названием "Запад-2025". По мнению заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, подполковника Максима Жорина, эти маневры могут иметь скрытую цель – потенциальную подготовку к наступлению на север Украины.



