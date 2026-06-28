"Никакого выхода нет": в США раскрыли панику элит РФ из-за ударов Украины

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Slava Kot
Ужесточение украинских атак дронами по территории России начало создавать системное давление на ее экономику и оборонную инфраструктуру. Об этом пишет The Washington Post, отмечая, что масштаб и глубина ударов вызывают у российских элит ощущение растущей нестабильности и отсутствия "четкого выхода" из ситуации.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
По данным издания, украинские беспилотники все чаще поражают объекты далеко в глубине РФ, от нефтеперерабатывающих заводов до предприятий оборонной промышленности. Среди последних целей стал завод полупроводниковых приборов в Воронеже, центр спутниковой связи под Москвой и химические предприятия, обеспечивающие производство боеприпасов.
Отдельно WP обращает внимание на кризис горючего. После серии ударов по НПЗ в России зафиксировано резкое падение производства бензина примерно на четверть за одну неделю в июне. Как следствие, это повлекло за собой перебои поставок в десятках регионов и заставило Кремль срочно проводить совещания по стабилизации рынка.
Во временно оккупированном Крыму ситуация еще более острая: перебои с электроснабжением и ограничение продажи горючего фактически парализовали часть инфраструктуры. Местные власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры.
На этом фоне у России растет финансовая нервозность. Рынок акций просел более чем на 13% с начала июня, что явилось самым большим падением с осени 2022 года. Дополнительным фактором давления стали колебания цен на нефть и обсуждение возможного ужесточения санкций со стороны США и союзников Украины.
Несмотря на публичные заявления Кремля о "контролируемой ситуации", по данным издания в бизнес-кругах и среди чиновников, усиливаются опасения относительно способности государства финансировать войну. В частности, обсуждаются новые бюджетные механизмы, позволяющие правительству привлекать дополнительные средства без парламентского контроля.
Аналитики, на которых ссылается WP, отмечают, что ключевым вызовом для России становится не только военное давление, но адаптация к новой реальности, в которой удары по критической инфраструктуре становятся регулярными, а их последствия накопительными.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США раскрыли ложь россиян о масштабном наступлении.
Также "Комментарии" писали, что ветеран "СВО" пригрозил Путину военным мятежом.