"Никакого выхода нет": в США раскрыли панику элит РФ из-за ударов Украины

Ужесточение украинских атак дронами по территории России начало создавать системное давление на ее экономику и оборонную инфраструктуру. Об этом пишет The Washington Post, отмечая, что масштаб и глубина ударов вызывают у российских элит ощущение растущей нестабильности и отсутствия "четкого выхода" из ситуации.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным издания, украинские беспилотники все чаще поражают объекты далеко в глубине РФ, от нефтеперерабатывающих заводов до предприятий оборонной промышленности. Среди последних целей стал завод полупроводниковых приборов в Воронеже, центр спутниковой связи под Москвой и химические предприятия, обеспечивающие производство боеприпасов.

Отдельно WP обращает внимание на кризис горючего. После серии ударов по НПЗ в России зафиксировано резкое падение производства бензина примерно на четверть за одну неделю в июне. Как следствие, это повлекло за собой перебои поставок в десятках регионов и заставило Кремль срочно проводить совещания по стабилизации рынка.

Во временно оккупированном Крыму ситуация еще более острая: перебои с электроснабжением и ограничение продажи горючего фактически парализовали часть инфраструктуры. Местные власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры.

На этом фоне у России растет финансовая нервозность. Рынок акций просел более чем на 13% с начала июня, что явилось самым большим падением с осени 2022 года. Дополнительным фактором давления стали колебания цен на нефть и обсуждение возможного ужесточения санкций со стороны США и союзников Украины.

"Существует состояние полной неопределенности, есть ощущение, что хорошего конца этому не видно", – заявил анонимно американскому изданию российский чиновник.

Несмотря на публичные заявления Кремля о "контролируемой ситуации", по данным издания в бизнес-кругах и среди чиновников, усиливаются опасения относительно способности государства финансировать войну. В частности, обсуждаются новые бюджетные механизмы, позволяющие правительству привлекать дополнительные средства без парламентского контроля.

"Понятно, что систем противоракетной обороны недостаточно для защиты нашей инфраструктуры. Кажется, никто не знает, что делать, чтобы увеличить производство. Это ужасная ситуация, которой Путин и его ближайшее окружение, похоже, не ожидали… Они не подготовились к длительной войне, ни готовы к угрозе беспилотников", — сказал московский бизнес.

Аналитики, на которых ссылается WP, отмечают, что ключевым вызовом для России становится не только военное давление, но адаптация к новой реальности, в которой удары по критической инфраструктуре становятся регулярными, а их последствия накопительными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США раскрыли ложь россиян о масштабном наступлении.

Также "Комментарии" писали, что ветеран "СВО" пригрозил Путину военным мятежом.