"Жодного виходу немає": у США розкрили паніку еліт РФ через удари України

Посилення українських атак дронами по території Росії почало створювати системний тиск на її економіку та оборонну інфраструктуру. Про це пише The Washington Post, зазначаючи, що масштаб і глибина ударів спричиняють у російських еліт відчуття зростаючої нестабільності та відсутності "чіткого виходу" з ситуації.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За даними видання, українські безпілотники дедалі частіше вражають об’єкти далеко в глибині РФ, від нафтопереробних заводів до підприємств оборонної промисловості. Серед останніх цілей став завод напівпровідникових приладів у Воронежі, центр супутникового зв’язку під Москвою та хімічні підприємства, які забезпечують виробництво боєприпасів.

Окремо WP звертає увагу на кризу пального. Після серії ударів по НПЗ у Росії зафіксовано різке падіння виробництва бензину, приблизно на чверть за один тиждень у червні. Як наслідок, це спричинило перебої постачання у десятках регіонів і змусило Кремль терміново проводити наради щодо стабілізації ринку.

У тимчасово окупованому Криму ситуація ще гостріша: перебої з електропостачанням та обмеження продажу пального фактично паралізували частину інфраструктури. Місцева влада була змушена запровадити надзвичайні заходи.

На цьому тлі в Росії зростає фінансова нервозність. Ринок акцій просів більш ніж на 13% з початку червня, що стало найбільшим падінням з осені 2022 року. Додатковим фактором тиску стали коливання цін на нафту та обговорення можливого посилення санкцій з боку США та союзників України.

"Існує стан повної невизначеності, Є відчуття, що доброго кінця цьому не видно", – заявив анонімно американському виданню російський чиновник.

Попри публічні заяви Кремля про "контрольовану ситуацію", за даними видання у бізнес-колах та серед чиновників посилюються побоювання щодо здатності держави фінансувати війну. Зокрема, обговорюються нові бюджетні механізми, які дозволили б уряду залучати додаткові кошти без парламентського контролю.

"Зрозуміло, що систем протиракетної оборони недостатньо для захисту нашої інфраструктури. Здається, ніхто не знає, що робити, щоб збільшити виробництво. Це жахлива ситуація, якої Путін та його найближче оточення, схоже, не очікували… Вони не підготувалися до тривалої війни, ані не готові до загрози безпілотників", – сказав московський бізнесмен.

Аналітики, на яких посилається WP, зазначають, що ключовим викликом для Росії стає не лише військовий тиск, а й адаптація до нової реальності, у якій удари по критичній інфраструктурі стають регулярними, а їхні наслідки накопичувальними.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США розкрили брехню росіян про масштабний наступ.

Також "Коментарі" писали, що ветеран "СВО" пригрозив Путіну військовим заколотом.