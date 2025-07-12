Никакой свободы нет: Кремль впервые сделал признание за время большой войны против Украины

Путинский режим впервые открыто признал беспрецедентную цензуру во время войны с Украиной, назвав ее "оправданной". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Так, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в пятницу, 11 июля, в интервью российскому журналу "Эксперт", что цензура военного времени в России является оправданной на фоне конфликта с Украиной.

Песков также подтвердил, что за последние три года многие оппозиционные медиа были закрыты, а ряд журналистов покинули страну. По его мнению, такие меры нужны для "защиты информационного пространства" во время конфликта.

Стоит напомнить, что после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российские власти приняли законы, которые предусматривают многолетние тюремные сроки за "дискредитацию" вооруженных сил РФ. Эти нормы стали инструментом для массового подавления инакомыслия и закрытия независимых редакций.

В Кремле убеждены, что такая цензура – вынужденный, но оправданный шаг из-за "войны в информационном пространстве".

Российские власти также заблокировали Twitter, теперь X, и Meta Platforms, Facebook и Instagram, а затем YouTube, самая популярная в то время иностранная видеоплатформа в стране.

"Было бы неправильно закрывать глаза на СМИ, которые сознательно занимаются дискредитацией России. Поэтому я считаю, что этот режим (цензура) сейчас оправдан", — сказал Песков журналу.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп анонсировал на 14 июля новое важное заявление о войне в Украине. При этом президент США подчеркнул, что "разочарован Россией". Можно ли ждать от США реальных резких шагов и заявлений по России? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.



