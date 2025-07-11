Трамп пообещал грозное заявление по поводу России: будет ли наконец прорывное решение

Президент США Дональд Трамп анонсировал на 14 июля новое важное заявление о войне в Украине. При этом президент США подчеркнул, что "разочарован Россией". Можно ли ждать от США реальных резких шагов и заявлений по России? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Заявление Трампа – это не момент истины, но важная веха

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что анонс Дональда Трампа относительно "важного заявления о войне в Украине" 14 июля, в сочетании с его словами о "разочаровании Россией", действительно знаковый. Но его следует рассматривать не как резкое изменение курса, а как часть сложной дипломатично-политической игры, в которой и США, и Россия, и Украина пытаются переосмыслить свои позиции на фоне изменившейся динамики войны.

"Сигналы, которые посылает Трамп в последнее время – публичная критика Путина, упоминания о якобы говорящем "глупости" разочарования из-за бескомпромиссности и масштаба насилия – могут быть свидетельством того, что Россия не оправдала его ожиданий относительно уступчивости или готовности к соглашению. Очевидно, Москва переиграла карту затяжки, чем поставила под угрозу сам мирный план Трампа. Следует ли ожидать резких шагов? Да, но в рамках контролируемой эскалации: первое – санкции против третьих стран, торгующих с Россией (в частности в энергетической сфере), могут быть активированы. Это станет тестом для Китая, Индии, Турции. Второе – объявление о новых пакетах помощи Украине, в частности, систем ПВО Patriot, будет интерпретировано как сдерживающий сигнал Кремля. Даже небольшие поставки, профинансированные НАТО, будут иметь символическое значение. Третье – упоминание о возможном присутствии западного контингента в Украине – пусть и в формате "коалиции решительных" – будет звучать как предупреждение", – отметил Игорь Петренко.

Он добавляет, однако ключевым ограничением остается желание Трампа избежать прямого столкновения с РФ. Поэтому речь идет не о радикальном развороте, а об адаптации политики принуждения, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

Нельзя не отметить активные попытки украинской стороны построить диалог с новой администрацией США. Президент Зеленский в последние недели несколько раз говорил по телефону с Трампом, предлагая четкое видение украинских "красных линий", а также инициируя отдельный трек коммуникации по гарантиям безопасности. Кроме того, Украина дипломатически поддерживает идею "американского трека мира", не отрицая его заранее, но настаивая, что любой компромисс возможен только с учетом украинских интересов и суверенитета. Это – гибкая, но принципиальная позиция, позволяющая Киеву оставаться частью переговорного процесса, не теряя доверия союзников", – отметил эксперт.

Подводя итог Игорь Петренко подчеркнул, в общем, заявление Трампа – это не момент истины, но важная веха. Она свидетельствует, что формируется новая политическая рамка США по войне в Украине, где агрессивные действия России не только не стимулируют Трампа к компромиссу, но и могут заставить его действовать более жестко. Все будет зависеть от содержания самого заявления, масштаба практических шагов и способности Украины играть на всех фронтах: дипломатическом, военном и информационном.

Трамп до сих пор надеется, что путин его услышит

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков говорит, что эпатажные анонсы от Белого дома и Дональда Трампа, очередные мощные высказывания в адрес россии и путина – это их все. Проблема в том, что Трамп и большинство из его окружения совершенно не понимают природу того, с чем они пытаются договориться и взаимодействовать.

"Трамп искренне убежден, что проклятые демократы, обамы-байдены всевозможные, поддержали Майдан-2014 с безумным намерением принять Украину в НАТО, и таким образом сдвинуть границы НАТО вплотную к России. Тогда патриот России путин был просто вынужден защищаться против этого недружественного намерения и противодействовать опасному плану демократов и их приспешников с ЕС в виде военного покорения Украины. А Трамп, как бы он был тогда президентом, сразу отрицал бы потенциальное вступление Украины в НАТО, причина беспокойства путина исчерпалась бы, и вторжение России в Украину не произошло. Бинго! Или hole-in-one, как говорят в гольфе. Соответственно, как только Трамп снимет угрозу от Украины относительно НАТО и возвращение аннексированных территорий, пути сразу успокоятся и прекратят войну. Потому что война – это плохо: гибнут люди, являющиеся трудовым ресурсом, теряет экономика, теряется главное – деньги. И именно поэтому пути ужасно не хотят навязанной ему войны и готовы прекратить ее при первой возможности при более или менее приемлемых условиях. Трамп же это торчит постоянно... А его не слышат. Потому что это полный глупец!", – отметил эксперт.

Александр Кочетков отмечает, что на самом деле пути помешан на "миссии собирателя земли русской". Украина – главное препятствие для этой "миссии", поэтому ее нужно уничтожить как можно жестче, тогда другие постсоветские страны сами приползут сдаваться.

"Кроме того, российская экономика и система управления – неэффективны для мирного времени, потому что находятся в антагонизме с главным идеологическим постулатом недоимперии, которым является падение в средневековье. Война оправдывает террор, являющийся главным фактором стабильности российской власти. Если прекратить войну в Украине, то пути разрешат еще одну – внутреннюю или внешнюю, потому что иначе все российские проблемы выйдут наружу, и она начнет распадаться. Это не я так пропагандирую, это российские провластные аналитики утверждают. То есть, для Путина война – это вовсе не горькая, но вынужденная необходимость, а главный залог стабильности его власти и физического существования. Осознайте: наша смерть является для путина условием жизни. И вот этот людоед послушает заявление Трампа, тяжело вздохнет и все прекратит? О чем можно договариваться с бешеным животным, которое само себя загнало в тупик? Ее нужно уничтожать – как можно скорее, не заморачивая гуманностью такого процесса", – констатировал политтехнолог.

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