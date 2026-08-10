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Никакой заморозки: в МИД РФ озвучили условия Путина для прекращения войны в Украине

В МИД РФ заявили, что Москва не согласится на замораживание войны без выполнения требований Путина

10 августа 2026, 08:50
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Slava Kot

Москва не соглашается на прекращение боевых действий или замораживание войны против Украины без выполнения предъявленных российским диктатором Владимиром Путиным ультимативных требований. В российском МИД заявили, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока, по мнению Кремля, не будут устранены "первопричины кризиса".

Никакой заморозки: в МИД РФ озвучили условия Путина для прекращения войны в Украине

Михаил Галузин. Фото из открытых источников

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС отверг возможность замораживания войны в Украине.

"Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения причин этого кризиса никакая "заморозка" невозможна", – сказал Галузин.

При этом представитель Путина традиционно обвинил Украину в эскалации. По словам Галузина, президент Владимир Зеленский якобы "потерял связь с реальностью" и пытается обострять ситуацию. Российское чиновник также заявил о якобы "террористических" атаках на энергетическую инфраструктуру РФ, отдельно вспомнив объекты Каспийского трубопроводного консорциума. По его словам, Москва призвала США и европейские страны отреагировать на эти удары.

Отдельную часть заявления Галузин посвятил американской поддержке Украины. Он назвал противоречивыми действия Вашингтона, заявив, что поставки оружия, разведывательная информация и другая помощь Киеву якобы не отвечают стремлению к миру.

В то же время, представитель МИД РФ заявил, что Москва якобы готова к дипломатическому урегулированию войны в Украине. По его словам, Россия готова реализовывать свои цели с "учетом анкориджского понимания" и считает, что ситуацию вокруг Украины можно урегулировать дипломатическими методами при наличии "политической воли" и выполнения ультимативных требований Кремля со стороны Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на предложение заморозить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как закончится война в Украине. Мадяр назвал 5 ключевых условий.



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Источник: https://tass.ru/politika/27996885
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