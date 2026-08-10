Москва не соглашается на прекращение боевых действий или замораживание войны против Украины без выполнения предъявленных российским диктатором Владимиром Путиным ультимативных требований. В российском МИД заявили, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока, по мнению Кремля, не будут устранены "первопричины кризиса".

Михаил Галузин. Фото из открытых источников

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС отверг возможность замораживания войны в Украине.

"Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения причин этого кризиса никакая "заморозка" невозможна", – сказал Галузин.

При этом представитель Путина традиционно обвинил Украину в эскалации. По словам Галузина, президент Владимир Зеленский якобы "потерял связь с реальностью" и пытается обострять ситуацию. Российское чиновник также заявил о якобы "террористических" атаках на энергетическую инфраструктуру РФ, отдельно вспомнив объекты Каспийского трубопроводного консорциума. По его словам, Москва призвала США и европейские страны отреагировать на эти удары.

Отдельную часть заявления Галузин посвятил американской поддержке Украины. Он назвал противоречивыми действия Вашингтона, заявив, что поставки оружия, разведывательная информация и другая помощь Киеву якобы не отвечают стремлению к миру.

В то же время, представитель МИД РФ заявил, что Москва якобы готова к дипломатическому урегулированию войны в Украине. По его словам, Россия готова реализовывать свои цели с "учетом анкориджского понимания" и считает, что ситуацию вокруг Украины можно урегулировать дипломатическими методами при наличии "политической воли" и выполнения ультимативных требований Кремля со стороны Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на предложение заморозить войну в Украине.

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