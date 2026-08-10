Жодного заморожування: у МЗС РФ озвучили умови Путіна для припинення війни в Україні

Москва не погоджується на припинення бойових дій або заморожування війни проти України без виконання висунутих російським диктатором Володимиром Путіним ультимативних вимог. У російському МЗС заявили, що бойові дії триватимуть доти, доки, на думку Кремля, не будуть усунуті "першопричини кризи".

Михайло Галузін. Фото з відкритих джерел

Заступник очільника МЗС РФ Михайло Галузін в інтерв’ю ТАРС відкинув можливість заморожування війни в Україні.

"Як неодноразово говорив президент Росії Володимир Путін, без усунення причин цієї кризи ніяка "заморозка" неможлива", — сказав Галузін.

При цьому представник Путіна традиційно звинуватив Україну в ескалації. За словами Галузіна, президент Володимир Зеленський нібито "втратив зв’язок із реальністю" та намагається загострювати ситуацію. Російський посадовець також заявив про нібито "терористичні" атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, окремо згадавши об’єкти Каспійського трубопровідного консорціуму. За його словами, Москва закликала США та європейські країни відреагувати на ці удари.

Окрему частину заяви Галузін присвятив американській підтримці України. Він назвав суперечливими дії Вашингтона, заявивши, що поставки зброї, розвідувальна інформація та інша допомога Києву нібито не відповідають прагненню до миру.

Водночас представник МЗС РФ заявив, що Москва нібито готова до дипломатичного врегулювання війни в Україні. За його словами, Росія готова реалізовувати свої цілі "з урахуванням анкориджського розуміння" та вважає, що ситуацію навколо України можна врегулювати дипломатичними методами за наявності "політичної волі" та виконання ультимативних вимог Кремля з боку України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі відреагували на пропозицію заморозити війну в Україні.

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