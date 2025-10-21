Никто не говорил, что война не придет в РФ: какую область дроны разнесли в хлам

В ночь на 21 октября Ростовскую область РФ массированно атаковали неопознанные беспилотники. О многочисленных взрывах сообщали жители разных районов области. Информацию также подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Путинский чиновник отметил, что беспилотники сбивали над Миллеровским и Тарасовским районами, а также над городами Батайск, Ростов-на-Дону и хутором Недвиговка Мясниковского района.

Губернатор традиционно отчитался об успешной работе ПВО и отсутствии пострадавших, однако местные жители публикуют в соцсетях видео, свидетельствующие о разрушениях и пожарах.

При этом жители разных населенных пунктов сообщали о большом количестве взрывов, продолжавшихся в течение всей ночи.

Стоит отметить, что это уже не первая подобная атака на регион, который является важным логистическим и военным хабом для российских оккупационных войск. На территории Ростовской области расположены военные аэродромы, в частности в Миллерово, нефтебазы и другие стратегические объекты россиян.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Новокуйбышевске Самарской области вспыхнул масштабный пожар после удара дронов по принадлежащему компании "Роснефть" нефтеперерабатывающему заводу. Местные жители публикуют кадры с огромным столбом поднимающегося над городом черного дыма.

Параллельно об атаке БПЛА сообщили и в Оренбурге – под удар попал местный газоперерабатывающий завод. Российские власти подтвердили инцидент, однако традиционно заявили, что "система ПВО якобы отразила часть дронов".

В результате взрывов на обоих объектах начались пожары. Нефтегазовые предприятия, подобные этим, уже неоднократно становились целями атак, ведь имеют стратегическое значение для российской экономики и топливного экспорта.



