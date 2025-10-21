Ніхто не говорив, що війна не прийде в РФ: яку область дрони рознесли у мотлох

У ніч проти 21 жовтня Ростовську область РФ масовано атакували невідомі безпілотники. Про численні вибухи повідомляли мешканці різних районів області. Інформацію також підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Путінський чиновник зазначив, що безпілотники збивали над Міллерівським та Тарасівським районами, а також над містами Батайськ, Ростов-на-Дону та хутором Недвигівка М'ясниківського району.

Губернатор традиційно звітував про успішну роботу ППО та відсутність постраждалих, проте місцеві жителі публікують у соцмережах відео, що свідчать про руйнування та пожежі.

При цьому мешканці різних населених пунктів повідомляли про велику кількість вибухів, що тривали протягом усієї ночі.

Це вже не перша подібна атака на регіон, який є важливим логістичним та військовим хабом для російських окупаційних військ. На території Ростовської області розташовані військові аеродроми, зокрема Міллерово, нафтобази та інші стратегічні об'єкти росіян.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Новокуйбишевську Самарської області спалахнула масштабна пожежа після удару дронів по нафтопереробному заводу, що належить компанії "Роснефть". Місцеві жителі публікують кадри з величезним стовпом чорного диму, що піднімається над містом.

Паралельно про атаку БПЛА повідомили і в Оренбурзі – під удар потрапив місцевий газопереробний завод. Російська влада підтвердила інцидент, проте традиційно заявила, що "система ППО нібито відобразила частину дронів".

Внаслідок вибухів на обох об'єктах почалися пожежі. Нафтогазові підприємства, подібні до цих, вже неодноразово ставали цілями атак, адже мають стратегічне значення для російської економіки та паливного експорту.



