Нобелевская премия мира для Трампа: у Путина удивили циничным заявлением

Россия в данный момент поддержала бы выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков. Фото: из открытых источников

При этом Ушаков назвал чудовищной мыслью заявления президента Украины Владимира Зеленского о ракетах Tomahawk и Нобелевской премии Трампу.

Российские пропагандисты тут же напомнили, что Владимир Зеленский заявил, что Киев выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот передаст Украине ракеты Tomahawk. В качестве второго условия выдвижения Трампа он назвал достижение прекращения огня.

Ушаков назвал данное заявление Зеленского "глупостью". Якобы у Москвы такое заявление вызывает удивление.

Читайте также на портале "Комментарии" — политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук говорит, что за желанием президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира скрывается комплекс соответствующих причин. Одна из ключевых – это особое отношение Дональда Трампа к своему предшественнику Бараку Обаме.

Эксперт говорит, что Трамп всегда подчеркивал негативное отношение как к самому Обаме, так и к его политике. При этом как раз у Обамы Нобелевская премия мира есть. Соответственно, Трамп считает, что он лучший президент, чем Обама. Соответственно, он должен иметь Нобелевскую премию мира. Кроме того, он очень много внимания уделяет разнообразным миротворческим процессам.



