Нобелівська премія миру для Трампа: у Путіна здивували цинічною заявою

Росія підтримала б висування президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков.

Юрій Ушаков. Фото: з відкритих джерел

При цьому Ушаков назвав жахливою думкою заяви президента України Володимира Зеленського про ракети Tomahawk та Нобелівську премію Трампу.

Російські пропагандисти нагадали, що Володимир Зеленський заявив, що Київ висуне Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той передасть Україні ракети Tomahawk. Як друге умови висування Трампа він назвав досягнення припинення вогню.

Ушаков назвав цю заяву Зеленського "дурістю". Нібито у Москви така заява викликає подив.

Читайте також на порталі "Коментарі" — політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт із міжнародної політики Петро Олещук каже, що за бажанням президента США Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру ховається комплекс відповідних причин. Одна з ключових – це особливе ставлення Дональда Трампа до свого попередника Барака Обами.

Експерт каже, що Трамп завжди наголошував на негативному ставленні як до самого Обами, так і до його політики. При цьому саме Обама Нобелівська премія миру має. Відповідно, Трамп вважає, що він найкращий президент, ніж Обама. Відповідно, він повинен мати Нобелівську премію миру. Крім того, він дуже багато уваги приділяє різноманітним миротворчим процесам.



