logo_ukra

BTC/USD

121606

ETH/USD

4368.59

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Нобелівська премія миру для Трампа: у Путіна здивували цинічною заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Нобелівська премія миру для Трампа: у Путіна здивували цинічною заявою

Кремль нібито підтримує висування Трампа на Нобелівську премію миру

10 жовтня 2025, 09:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія підтримала б висування президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков.

Нобелівська премія миру для Трампа: у Путіна здивували цинічною заявою

Юрій Ушаков. Фото: з відкритих джерел

При цьому Ушаков назвав жахливою думкою заяви президента України Володимира Зеленського про ракети Tomahawk та Нобелівську премію Трампу.

Російські пропагандисти нагадали, що Володимир Зеленський заявив, що Київ висуне Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той передасть Україні ракети Tomahawk. Як друге умови висування Трампа він назвав досягнення припинення вогню.

Ушаков назвав цю заяву Зеленського "дурістю". Нібито у Москви така заява викликає подив.                                                                                            

Читайте також на порталі "Коментарі" — політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт із міжнародної політики Петро Олещук каже, що за бажанням президента США Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру ховається комплекс відповідних причин. Одна з ключових – це особливе ставлення Дональда Трампа до свого попередника Барака Обами.       

Експерт каже, що Трамп завжди наголошував на негативному ставленні як до самого Обами, так і до його політики. При цьому саме Обама Нобелівська премія миру має. Відповідно, Трамп вважає, що він найкращий президент, ніж Обама. Відповідно, він повинен мати Нобелівську премію миру. Крім того, він дуже багато уваги приділяє різноманітним миротворчим процесам.   




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини