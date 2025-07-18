Ночь в РФ снова прошли под звуки взрывов: что произошло

В ночь на 18 июля в Подмосковье и Орловской области РФ раздавались сильные звуки взрывов. Россияне жаловались на атаку неопознанных дронов.

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

Еще ночью в Telegram-каналах навала появляться информация, что взрывы было слышно в Истринском муниципальном округе и в районе города Звенигород (Московская область). Очевидцы рассказали, что слышали жужжание мотора в небе и громкие взрывы. Информации о каких-либо последствиях нет.

Тем времени мэр Москвы Сергей Собянин этой ночью традиционно отчитался, что силы ПВО РФ справились на отлично. Якобы было сбито два беспилотника, летевших на столицу РФ. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Позже стало известно, что в московском аэропорту "Внуково" введен план "Ковер". В частности: на вылет задержали 8 рейсов (в Самарканд, Ереван, Баку, Астану, Уфу, Анталью, Бодрум и Даламан). Также было отказано в посадке 20 рейсам.

Также Telegram-каналах SHOT написал, что серия взрывов прогремела и в Орловской области. По словам местных жителей, в пригороде Орла было слышно не менее 4 взрывов. Кроме того, неподалеку от ПГТ Знаменка (в 2 км от Орла) люди видели вспышку.

Предварительно, как утверждается, работала ПВО. При этом официальных комментариев нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 17 июля в Московской области РФ раздались звуки взрывов. В регионе фиксировали неизвестные дроны, которые летели на российскую столицу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщали российские Telegram-каналы.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 9 июля неопознанные дроны атаковали Московскую область РФ. Громкие звуки взрывов слышали жители Зеленограда.



