Москвичи вновь вне себя из-за атаки дронов: что происходит

В ночь на 9 июля неопознанные дроны атаковали Московскую область РФ. Громкие звуки взрывов слышали жители Зеленограда.

Атака беспилотников на Москву. Фото: из открытых источников

Первые сообщения в соцсетях о сильных взрывах начали появляться около 02:43.

По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, средства противовоздушной обороны РФ якобы "сбили два беспилотника, которые летели на Москву".

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — отметил Сергей Собянин.

О повреждениях или пострадавших официально не сообщается.

В результате инцидента временно приостановил работу международный аэропорт Шереметьево.

Также атаки фиксировались в других регионах России, впрочем детали пока остаются неизвестными. В соцсетях жители нескольких областей сообщали о громких звуках и работе систем противовоздушной обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне массово жалуются из-за многочасовых задержек авиарейсов, которые вызваны ограничениями в работе крупнейших аэропортов страны из-за якобы угрозы ударных дронов.

"Более 20 рейсов задержаны в Шереметьево, а в Петербург — вообще отменены. Из-за угрозы атаки БПЛА московский аэропорт временно закрыл вылеты. Некоторые пассажиры находятся там более 10 часов", — отмечают российские СМИ.

Кроме того, в Пулково ситуация еще сложнее: по той же причине задерживается около 50 рейсов, более 20 отменены.

Также издание "Комментарии" сообщало – 5 июля подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ, где базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.



