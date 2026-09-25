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Ночь взрывов: в какие города РФ пришла адская война

Взрывы и работа ПВО фиксировались сразу в нескольких российских регионах. Наиболее серьезные сообщения поступили из Перми и Ульяновска, где речь идет об атаках на промышленные объекты

25 сентября 2026, 07:05
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Кравцев Сергей

Ночь на 25 сентября стала неспокойной сразу для нескольких российских регионов. Сообщения о взрывах и работе противовоздушной обороны поступали из Сочи, Воронежа, Ульяновска и Перми. При этом наиболее заметными целями, согласно сообщениям мониторинговых каналов, могли стать объекты нефтепереработки и предприятия российского оборонно-промышленного комплекса.

Ночь взрывов: в какие города РФ пришла адская война

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

В Перми внимание привлек Пермский нефтеперерабатывающий завод. После сообщений о взрывах очевидцы заявили о пожаре и дыме в районе предприятия. Украинское издание The Kyiv Independent со ссылкой на мониторинговый канал сообщило, что нефтеперерабатывающий объект оказался под атакой ночью.

Еще одним предполагаемым объектом атаки стал завод "Искра" в Ульяновске. Предприятие выпускает электронные компоненты для радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники и средств связи. "Завод Искра" входит в концерн "Алмаз-Антей", связанный с российским оборонно-промышленным комплексом.

Кроме того, сообщения о взрывах поступали из района Сочи. Отдельно мониторинговые ресурсы заявили о возможной атаке на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Однако эти сведения требуют дополнительного подтверждения, как и точные последствия ударов по объектам.

В Воронеже местные жители сообщали о работе ПВО и взрывах. Кадры, распространявшиеся в сети, предположительно показывали работу средств противовоздушной обороны.

Таким образом, речь может идти сразу о нескольких эпизодах атаки по промышленной инфраструктуре на значительном удалении от украинской территории. Наиболее дальним из упомянутых направлений стала Пермь – город находится примерно в 1500 километрах от российско-украинской границы, согласно оценке The Kyiv Independent.

Официальные российские власти на момент публикации не подтвердили полный перечень пораженных объектов и характер возможных повреждений. Поэтому информация о конкретных целях и результатах атаки пока остается предварительной.

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