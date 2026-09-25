logo_ukra

BTC/USD

84195

ETH/USD

2677.76

USD/UAH

44.97

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Ніч вибухів: до яких міст РФ прийшла пекельна війна
commentss НОВИНИ Всі новини

Ніч вибухів: до яких міст РФ прийшла пекельна війна

Вибухи та робота ППО фіксувалися відразу в кількох російських регіонах. Найбільш серйозні повідомлення надійшли з Пермі та Ульяновська, де йдеться про атаки на промислові об'єкти

25 вересня 2026, 07:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ніч на 25 вересня стала неспокійною одразу для кількох російських регіонів. Повідомлення про вибухи та роботу протиповітряної оборони надходили із Сочі, Воронежа, Ульяновська та Пермі. При цьому найбільш помітною метою, згідно з повідомленнями моніторингових каналів, могли стати об'єкти нафтопереробки та підприємства російського оборонно-промислового комплексу.

Ніч вибухів: до яких міст РФ прийшла пекельна війна

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

У Пермі увагу привернув Пермський нафтопереробний завод. Після повідомлень про вибухи очевидці заявили про пожежу та дим у районі підприємства. Українське видання The Kyiv Independent із посиланням на моніторинговий канал повідомило, що нафтопереробний об'єкт опинився під атакою вночі.

Ще одним ймовірним об'єктом атаки став завод "Іскра" в Ульяновську. Підприємство випускає електронні компоненти для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв'язку. "Завод Іскра" входить до концерну "Алмаз-Антей", пов'язаний з російським оборонно-промисловим комплексом.

Крім того, повідомлення про вибухи надходили із району Сочі. Окремо моніторингові ресурси заявили про можливу атаку на Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Однак ці відомості потребують додаткового підтвердження, як і точні наслідки ударів по об'єктах.

У Воронежі місцеві жителі повідомляли про роботу ППО та вибухи. Кадри, що розповсюджувалися в мережі, ймовірно показували роботу засобів протиповітряної оборони.

Таким чином, мова може йти одразу про кілька епізодів атаки по промисловій інфраструктурі на значній відстані від української території. Найбільш далеким зі згаданих напрямів стала Перм – місто знаходиться приблизно за 1500 кілометрів від російсько-українського кордону, згідно з оцінкою The Kyiv Independent.

Офіційна російська влада на момент публікації не підтвердила повний перелік уражених об'єктів і характеру можливих пошкоджень. Тому інформація про конкретні цілі та результати атаки поки що залишається попередньою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — зима може вдарити по Росії: Україна отримала нові вразливі цілі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини