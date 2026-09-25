Ніч вибухів: до яких міст РФ прийшла пекельна війна

Ніч на 25 вересня стала неспокійною одразу для кількох російських регіонів. Повідомлення про вибухи та роботу протиповітряної оборони надходили із Сочі, Воронежа, Ульяновська та Пермі. При цьому найбільш помітною метою, згідно з повідомленнями моніторингових каналів, могли стати об'єкти нафтопереробки та підприємства російського оборонно-промислового комплексу.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

У Пермі увагу привернув Пермський нафтопереробний завод. Після повідомлень про вибухи очевидці заявили про пожежу та дим у районі підприємства. Українське видання The Kyiv Independent із посиланням на моніторинговий канал повідомило, що нафтопереробний об'єкт опинився під атакою вночі.

Ще одним ймовірним об'єктом атаки став завод "Іскра" в Ульяновську. Підприємство випускає електронні компоненти для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв'язку. "Завод Іскра" входить до концерну "Алмаз-Антей", пов'язаний з російським оборонно-промисловим комплексом.

Крім того, повідомлення про вибухи надходили із району Сочі. Окремо моніторингові ресурси заявили про можливу атаку на Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Однак ці відомості потребують додаткового підтвердження, як і точні наслідки ударів по об'єктах.

У Воронежі місцеві жителі повідомляли про роботу ППО та вибухи. Кадри, що розповсюджувалися в мережі, ймовірно показували роботу засобів протиповітряної оборони.

Таким чином, мова може йти одразу про кілька епізодів атаки по промисловій інфраструктурі на значній відстані від української території. Найбільш далеким зі згаданих напрямів стала Перм – місто знаходиться приблизно за 1500 кілометрів від російсько-українського кордону, згідно з оцінкою The Kyiv Independent.

Офіційна російська влада на момент публікації не підтвердила повний перелік уражених об'єктів і характеру можливих пошкоджень. Тому інформація про конкретні цілі та результати атаки поки що залишається попередньою.

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