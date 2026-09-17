Ночь взрывов в РФ: вспыхнули НПЗ, аэродром и не только

В ночь на 17 сентября в нескольких российских регионах произошли пожары на объектах, которые могли стать целями атаки беспилотников. Как сообщает Astra, в Ярославле загорелся нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС", а в Ростове-на-Дону пожар возник в районе военного аэродрома.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Возгорание на Ярославском НПЗ подтверждается данными OSINT-анализа. Перед атакой губернатор региона Михаил Евраев сообщил об угрозе беспилотников и работе российских средств противовоздушной обороны. По его словам, движение по выезду из Ярославля в сторону Москвы было временно перекрыто.

При этом губернатор не сообщил о характере возможных повреждений. Astra утверждает, что очаг возгорания находился непосредственно на территории НПЗ.

"Славнефть-ЯНОС" относится к крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятиям России. Согласно информации компании, завод способен перерабатывать около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает бензин, дизельное топливо Евро-5, авиационный керосин, реактивное топливо, масла, битумы, парафино-восковую продукцию и сжиженные газы.

Astra также напоминает, что в 2026 году по предприятию украинские Силы обороны наносили удары как минимум восемь раз.

Еще один эпизод произошел в Ростове-на-Дону. По данным издания, пожар, вероятно, возник на участке военного аэродрома, где расположена стоянка самолетов. Telegram-канал Exilenova+ сообщил об атаке беспилотников на авиацию и инфраструктуру военной базы и заявил о зафиксированных вторичных детонациях.

Официальные российские власти пока не раскрыли подробности возможных последствий произошедшего.

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