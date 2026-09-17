logo_ukra

BTC/USD

76526

ETH/USD

2462.55

USD/UAH

44.66

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Ніч вибухів у РФ: спалахнули НПЗ, аеродром і не тільки
commentss НОВИНИ Всі новини

Ніч вибухів у РФ: спалахнули НПЗ, аеродром і не тільки

У Ярославлі спалахнув великий нафтопереробний завод, а в Ростові-на-Дону повідомляють про пожежу на території військового аеродрому

17 вересня 2026, 07:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч проти 17 вересня у кількох російських регіонах сталися пожежі на об'єктах, які могли стати цілями атаки безпілотників. Як повідомляє Astra, у Ярославлі спалахнув нафтопереробний завод "Славнафта-ЯНОС", а в Ростові-на-Дону пожежа виникла в районі військового аеродрому.

Ніч вибухів у РФ: спалахнули НПЗ, аеродром і не тільки

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Займання на Ярославському НПЗ підтверджується даними OSINT-аналізу. Перед атакою губернатор регіону Михайло Євраєв повідомив про загрозу безпілотників та роботу російських засобів протиповітряної оборони. За його словами, рух по виїзду з Ярославля у бік Москви було тимчасово перекрито.

При цьому губернатор не повідомив про характер можливих ушкоджень. Astra стверджує, що вогнище займання знаходилося безпосередньо на території НПЗ.

"Славнефть-ЯНОС" належить до найбільших нафтопереробних підприємств Росії. За інформацією компанії, завод здатний переробляти близько 15 млн. тонн нафти на рік. Підприємство випускає бензин, дизельне паливо Євро-5, авіаційне гас, реактивне паливо, олії, бітуми, парафіно-воскову продукцію та зріджені гази.

Astra також нагадує, що у 2026 році по підприємству українські Сили оборони завдавали ударів щонайменше вісім разів.

Ще один епізод стався у Ростові-на-Дону. За даними видання, пожежа, ймовірно, виникла на ділянці військового аеродрому, де розташована стоянка літаків. Telegram-канал Exilenova повідомив про атаку безпілотників на авіацію та інфраструктуру військової бази та заявив про зафіксовані вторинні детонації.

Офіційна російська влада поки не розкрила подробиці можливих наслідків події.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сили оборони збили Су-24 і не лише: деталі від Генштабу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини