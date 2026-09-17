Ніч вибухів у РФ: спалахнули НПЗ, аеродром і не тільки

У ніч проти 17 вересня у кількох російських регіонах сталися пожежі на об'єктах, які могли стати цілями атаки безпілотників. Як повідомляє Astra, у Ярославлі спалахнув нафтопереробний завод "Славнафта-ЯНОС", а в Ростові-на-Дону пожежа виникла в районі військового аеродрому.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Займання на Ярославському НПЗ підтверджується даними OSINT-аналізу. Перед атакою губернатор регіону Михайло Євраєв повідомив про загрозу безпілотників та роботу російських засобів протиповітряної оборони. За його словами, рух по виїзду з Ярославля у бік Москви було тимчасово перекрито.

При цьому губернатор не повідомив про характер можливих ушкоджень. Astra стверджує, що вогнище займання знаходилося безпосередньо на території НПЗ.

"Славнефть-ЯНОС" належить до найбільших нафтопереробних підприємств Росії. За інформацією компанії, завод здатний переробляти близько 15 млн. тонн нафти на рік. Підприємство випускає бензин, дизельне паливо Євро-5, авіаційне гас, реактивне паливо, олії, бітуми, парафіно-воскову продукцію та зріджені гази.

Astra також нагадує, що у 2026 році по підприємству українські Сили оборони завдавали ударів щонайменше вісім разів.

Ще один епізод стався у Ростові-на-Дону. За даними видання, пожежа, ймовірно, виникла на ділянці військового аеродрому, де розташована стоянка літаків. Telegram-канал Exilenova повідомив про атаку безпілотників на авіацію та інфраструктуру військової бази та заявив про зафіксовані вторинні детонації.

Офіційна російська влада поки не розкрила подробиці можливих наслідків події.

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