Ночь взрывов в России: где россияне спасались в панике

В ночь на 21 июля в российском Липецке произошла серия событий, вызвавших тревогу среди местных жителей. После объявления в регионе ракетной опасности очевидцы сообщили о взрывах, а вскоре в промышленной зоне города вспыхнул сильный пожар.

Удар по ТЭЦ в Липецке. Фото: из открытых источников

По данным российских Telegram-каналов и проекта ASTRA, возгорание возникло в районе Липецкой теплоэлектроцентрали и Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) – одного из крупнейших металлургических предприятий России.

Местные жители публиковали в социальных сетях кадры густого дыма и сообщали о громких звуках, однако российские власти пока не уточнили, что именно стало причиной пожара. Также отсутствует официальная информация о возможных повреждениях объектов энергетической или промышленной инфраструктуры.

На данный момент неизвестно, связан ли инцидент с предполагаемой атакой беспилотников или другими обстоятельствами. Власти региона ограничились сообщениями о введении режима ракетной опасности, не комментируя последствия ночных событий.

Почти одновременно крупный пожар произошел и во Всеволожске Ленинградской области. Там огонь охватил складско-производственное здание на территории индустриального парка "Ладога". По данным российского МЧС, площадь возгорания достигла почти 5900 квадратных метров.

На территории промышленного комплекса расположены предприятия, специализирующиеся на выпуске полимерных материалов, включая компании "Терра-Пласт", "Микспласт" и "Центр радиационных технологий". Предварительно российские службы заявляют, что пожар в Ленинградской области не связан с возможной воздушной атакой. Причины возгорания устанавливаются.

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