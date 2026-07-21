Ніч вибухів у Росії: де росіяни рятувалися в паніці

У ніч на 21 липня в Липецьку відбулася серія подій, що викликали тривогу серед місцевих жителів. Після оголошення в регіоні ракетної небезпеки очевидці повідомили про вибухи, а незабаром у промисловій зоні міста спалахнула сильна пожежа.

Удар по ТЕЦ у Липецьку. Фото: з відкритих джерел

За даними російських Telegram-каналів та проекту ASTRA, спалах виник у районі Липецької теплоелектроцентралі та Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК) – одного з найбільших металургійних підприємств Росії.

Місцеві жителі публікували в соціальних мережах кадри густого диму і повідомляли про гучні звуки, проте російська влада поки не уточнила, що саме спричинило пожежу. Також відсутня офіційна інформація про можливі пошкодження об'єктів енергетичної чи промислової інфраструктури.

Наразі невідомо, чи пов'язаний інцидент із передбачуваною атакою безпілотників чи іншими обставинами. Влада регіону обмежилася повідомленнями про запровадження режиму ракетної небезпеки, не коментуючи наслідки нічних подій.

Майже водночас велика пожежа сталася і у Всеволожську Ленінградської області. Там вогонь охопив складсько-виробничу будівлю на території індустріального парку "Ладога". За даними російського МНС, площа займання досягла майже 5900 квадратних метрів.

На території промислового комплексу розташовані підприємства, що спеціалізуються на випуску полімерних матеріалів, включаючи компанії Терра-Пласт, Мікспласт і Центр радіаційних технологій. Попередньо російські служби заявляють, що пожежа у Ленінградській області не пов'язана з можливою повітряною атакою. Причини займання встановлюються.

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