Ночная атака БПЛА в России: кремлевские пропагандисты в истерике от масштабов

Ночная атака беспилотников на русские города стала самой большой с начала войны. В результате взрывы прогремели в шести российских регионах и во временно оккупированном Севастополе. В общей сложности было зарегистрировано по меньшей мере 12 ударов беспилотников.

Атака БПЛА в Россию (фото из открытых источников)

Массовая атака дронов изрядно испугала россиян. Они отменили все рейсы в Пскове, Брянске, Подмосковье, а также Калужской, Орловской и Рязанской областях. Об этом пишет "Верстка".

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В сообщении говорится, что сначала атаковали Псковскую область. В результате начался пожар, а затем стало известно, что на аэродроме были повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Также сообщили о пожаре в воинской части 64044. Там же базируется вторая бригада спецназа ГРУ.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, за ночь произошло три атаки БПЛА. Два из них пытались атаковать телебашню.

По данным Минобороны, в Калужской области в два часа ночи были сбиты беспилотники. Один из них упал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, в результате чего начался пожар.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россию массированно атаковали БПЛА . Ночь 30 августа была неспокойной для россиян в разных регионах. Российские власти традиционно хранили молчание, но в местных пабликах активно начали появляться фото и видео последствий взрывов. В частности, сообщалось о взрывах в Тульской и Брянской областях, в московских аэропортах был введен план "Ковёр". Параллельно возник сильный пожар на аэродроме в Пскове.

Исходя из той информации, которая есть в сети, в Брянске два беспилотника пытались атаковать нефтебазу "Дружба", их якобы сбили. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО сбила один беспилотник в Ружском районе Московской области.

