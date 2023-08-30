logo

BTC/USD

27142.99

ETH/USD

1701.73

LTC/USD

67.13

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Ночная атака БПЛА в России: кремлевские пропагандисты в истерике от масштабов
commentss НОВОСТИ Все новости

Ночная атака БПЛА в России: кремлевские пропагандисты в истерике от масштабов

Два самолета на российском аэродроме Ил-76 РФ были уничтожены, а еще 4 – получили повреждения

сегодня, 17:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Ночная атака беспилотников на русские города стала самой большой с начала войны. В результате взрывы прогремели в шести российских регионах и во временно оккупированном Севастополе. В общей сложности было зарегистрировано по меньшей мере 12 ударов беспилотников.

Ночная атака БПЛА в России: кремлевские пропагандисты в истерике от масштабов

Атака БПЛА в Россию (фото из открытых источников)

Массовая атака дронов изрядно испугала россиян. Они отменили все рейсы в Пскове, Брянске, Подмосковье, а также Калужской, Орловской и Рязанской областях. Об этом пишет "Верстка".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В сообщении говорится, что сначала атаковали Псковскую область. В результате начался пожар, а затем стало известно, что на аэродроме были повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Также сообщили о пожаре в воинской части 64044. Там же базируется вторая бригада спецназа ГРУ.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, за ночь произошло три атаки БПЛА. Два из них пытались атаковать телебашню.

По данным Минобороны, в Калужской области в два часа ночи были сбиты беспилотники. Один из них упал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, в результате чего начался пожар.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россию массированно атаковали БПЛА . Ночь 30 августа была неспокойной для россиян в разных регионах. Российские власти традиционно хранили молчание, но в местных пабликах активно начали появляться фото и видео последствий взрывов. В частности, сообщалось о взрывах в Тульской и Брянской областях, в московских аэропортах был введен план "Ковёр". Параллельно возник сильный пожар на аэродроме в Пскове.

Исходя из той информации, которая есть в сети, в Брянске два беспилотника пытались атаковать нефтебазу "Дружба", их якобы сбили. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО сбила один беспилотник в Ружском районе Московской области.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!