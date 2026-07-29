Ночные взрывы в РФ: десятки дронов и ракет атаковали Таганрог и другие города, объявлена срочная эвакуация

В ночь на 29 июля Ростовская область РФ оказалась под массированным воздушным ударом, в результате которого в нескольких городах прогремели мощные взрывы. Наибольшие разрушения получил Таганрог, где зафиксировано попадание обломков в жилищный сектор, а также повреждение промышленных объектов. Местные власти подтвердили гибель одного человека и ранения мирных жителей, а также объявили масштабную эвакуацию в одном из районов города.

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"Ростовская область сегодня ночью снова подверглась массированной воздушной атаке, — сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, детализируя географию инцидентов. — Уничтожено около шести десятков БПЛА и ракет в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четырех районах области".

По информации российских чиновников, в Таганроге в результате падения обломков ракеты на многоэтажный жилой дом погибла женщина, а двое мужчин получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Кроме того, разрушения подверглись частным домам в другом районе города, а также зафиксировано падение обломков на территориях местных производственных предприятий и в морском порту. Воздушная тревога в регионе продолжалась до утра, а отбой объявили только к 09:00.

"Жители поврежденного многоквартирного дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения, – отметил руководитель области, добавив, что на местах событий работают экстренные службы. — Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться".

Из-за угрозы неразорвавшихся боеприпасов в городе пришлось расширить зону эвакуации и привлечь военных специалистов. В частности, подразделения заблокировали движение транспорта и доступ гражданских района, где расположено стратегическое оборонное предприятие — Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева. Этот завод имеет ключевое значение для военно-промышленного комплекса РФ, поскольку специализируется на разработке, производстве и ремонте самолетов-амфибий (таких как Бе-200), а также является важной базой для модернизации и обслуживания самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и А-100, активно используемых российской армией.

"Для обеспечения работы саперов организована эвакуация людей в радиусе от завода им. Г.М. Бериева до улицы Спортивной", — заявила глава Таганрога Светлана Камбулова после внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Она также добавила, что специалисты уже приступили к подомовому обходу для фиксации убытков, и призвала граждан "неукоснительно соблюдать все указания сотрудников правоохранительных органов".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известный военный мониторинговый канал "Николаевский Ванек" обратился к гражданам с важным предупреждением относительно ситуации безопасности. По его данным, в ближайшую ночь российские оккупационные войска могут осуществить масштабную воздушную атаку по территории Украины.