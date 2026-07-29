Нічні вибухи в РФ: десятки дронів і ракет атакували Таганрог та інші міста, оголошено термінову евакуацію

У ніч проти 29 липня Ростовська область РФ опинилася під масованим повітряним ударом, внаслідок якого в кількох містах пролунали потужні вибухи. Найбільших руйнувань зазнав Таганрог, де зафіксовано влучання уламків у житловий сектор, а також пошкодження промислових об'єктів. Місцева влада підтвердила загибель однієї людини та поранення мирних мешканців, а також оголосила масштабну евакуацію в одному з районів міста.

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"Ростовська область сьогодні вночі знову зазнала масованої повітряної атаки, — повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар, деталізуючи географію інцидентів. — Знищено близько шести десятків БПЛА та ракети в містах Таганрог, Батайськ, Каменськ-Шахтинський та чотирьох районах області".

За інформацією російських посадовців, у Таганрозі внаслідок падіння уламків ракети на багатоповерховий житловий будинок загинула жінка, а двоє чоловіків отримали травми різного ступеня важкості та були госпіталізовані. Крім того, руйнувань зазнали приватні оселі в іншому районі міста, а також зафіксовано падіння уламків на територіях місцевих виробничих підприємств і в морському порту. Повітряна тривога в регіоні тривала до ранку, а відбій оголосили лише ближче до 09:00.

"Жителі пошкодженого багатоквартирного будинку евакуйовані й перебувають у пункті тимчасового розміщення, — зазначив керівник області, додавши, що на місцях подій працюють екстрені служби. — Інформація про постраждалих та руйнування на землі буде уточнюватися".

Через загрозу нерозірваних боєприпасів у місті довелося розширити зону евакуації та залучити військових фахівців. Зокрема, підрозділи заблокували рух транспорту та доступ цивільних до району, де розташоване стратегічне оборонне підприємство — Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва. Цей завод має ключове значення для військово-промислового комплексу РФ, оскільки спеціалізується на розробці, виробництві та ремонті літаків-амфібій (таких як Бе-200), а також є важливою базою для модернізації та обслуговування літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50 і А-100, які російська армія активно використовує у війні.

"Для забезпечення роботи саперів організовано евакуацію людей у радіусі від заводу ім. Г.М. Берієва до вулиці Спортивної", — заявила очільниця Таганрога Світлана Камбулова після позачергового засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Вона також додала, що фахівці вже розпочали подомовий обхід для фіксації збитків, і закликала громадян "неухильно дотримуватися всіх вказівок співробітників правоохоронних органів".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий військовий моніторинговий канал "Николаевский Ванек" звернувся до громадян із важливим попередженням щодо безпекової ситуації. За його даними, найближчої ночі російські окупаційні війська можуть здійснити масштабну повітряну атаку по території України.