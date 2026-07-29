Нічні вибухи в РФ: десятки дронів і ракет атакували Таганрог та інші міста, оголошено термінову евакуацію

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Недилько Ксения
У ніч проти 29 липня Ростовська область РФ опинилася під масованим повітряним ударом, внаслідок якого в кількох містах пролунали потужні вибухи. Найбільших руйнувань зазнав Таганрог, де зафіксовано влучання уламків у житловий сектор, а також пошкодження промислових об'єктів. Місцева влада підтвердила загибель однієї людини та поранення мирних мешканців, а також оголосила масштабну евакуацію в одному з районів міста.
Ілюстративне фото
За інформацією російських посадовців, у Таганрозі внаслідок падіння уламків ракети на багатоповерховий житловий будинок загинула жінка, а двоє чоловіків отримали травми різного ступеня важкості та були госпіталізовані. Крім того, руйнувань зазнали приватні оселі в іншому районі міста, а також зафіксовано падіння уламків на територіях місцевих виробничих підприємств і в морському порту. Повітряна тривога в регіоні тривала до ранку, а відбій оголосили лише ближче до 09:00.
Через загрозу нерозірваних боєприпасів у місті довелося розширити зону евакуації та залучити військових фахівців. Зокрема, підрозділи заблокували рух транспорту та доступ цивільних до району, де розташоване стратегічне оборонне підприємство — Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва. Цей завод має ключове значення для військово-промислового комплексу РФ, оскільки спеціалізується на розробці, виробництві та ремонті літаків-амфібій (таких як Бе-200), а також є важливою базою для модернізації та обслуговування літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50 і А-100, які російська армія активно використовує у війні.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий військовий моніторинговий канал "Николаевский Ванек" звернувся до громадян із важливим попередженням щодо безпекової ситуації. За його даними, найближчої ночі російські окупаційні війська можуть здійснити масштабну повітряну атаку по території України.