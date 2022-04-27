logo

BTC/USD

38415.91

ETH/USD

2843.22

LTC/USD

99.57

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Ночью гремели взрывы в Курске, Воронеже, Белгороде: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Ночью гремели взрывы в Курске, Воронеже, Белгороде: что произошло

В РФ утверждают, что сработала система ПВО

сегодня, 07:57 comments1161
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

После характерных хлопков в Белгородской области теперь не досчитаются еще одного крупного склада с боеприпасами. На складе произошел пожар, после чего начали детонировать боеприпасы. Как передает портал "Комментарии", информацию подтвердил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, пишет российский "Интерфакс".

Ночью гремели взрывы в Курске, Воронеже, Белгороде: что произошло

Взрывы в Белгородской области. Фото: из открытых источников

Вячеслав Гладков рассказал, что склад с боеприпасами взлетел в небо в районе села Старая Нелидовка. При этом от загорания никто из гражданского населения не пострадал, разрушений жилых домов также не зафиксировано.

В российском издании допустили, что пожар на складе боеприпасов мог произойти после прицельного попадания с украинской стороны.

Неспокойно ночью также было в Курской области. Так губернатор региона Роман Старовойт сообщил у себя в Телеграмм, что в ночь на 27 апреля жители Курска слышали "хлопки" – якобы сработала российская ПВО. Подробности Старовойт не сообщил, пообещав уведомить россиян о произошедшем после разбирательств.

В российском Воронеже также прогремели два взрыва. Об этом сообщил помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району Воронежа, отметив, что было слышно два отчетливых хлопка в районе микрорайона Шилово. На место взрывов оперативно выехали сотрудники МЧС. Очевидцы сообщили, что в городе сработали системы ПВО.

Читайте также на портале "Комментарии" — третий месяц полномасштабного вторжения: эксперты рассказали, как полномасштабная война изменила Украину и Россию – чего ждать в обозримом будущем. Война принесла много горя Украине, но и сделала украиснкую нацию намного сильнее.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/838114
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!