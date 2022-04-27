Ночью гремели взрывы в Курске, Воронеже, Белгороде: что произошло

После характерных хлопков в Белгородской области теперь не досчитаются еще одного крупного склада с боеприпасами. На складе произошел пожар, после чего начали детонировать боеприпасы. Как передает портал "Комментарии", информацию подтвердил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, пишет российский "Интерфакс".

Взрывы в Белгородской области. Фото: из открытых источников

Вячеслав Гладков рассказал, что склад с боеприпасами взлетел в небо в районе села Старая Нелидовка. При этом от загорания никто из гражданского населения не пострадал, разрушений жилых домов также не зафиксировано.

В российском издании допустили, что пожар на складе боеприпасов мог произойти после прицельного попадания с украинской стороны.

Неспокойно ночью также было в Курской области. Так губернатор региона Роман Старовойт сообщил у себя в Телеграмм, что в ночь на 27 апреля жители Курска слышали "хлопки" – якобы сработала российская ПВО. Подробности Старовойт не сообщил, пообещав уведомить россиян о произошедшем после разбирательств.

В российском Воронеже также прогремели два взрыва. Об этом сообщил помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району Воронежа, отметив, что было слышно два отчетливых хлопка в районе микрорайона Шилово. На место взрывов оперативно выехали сотрудники МЧС. Очевидцы сообщили, что в городе сработали системы ПВО.

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