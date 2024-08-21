Нормальная практика: в Госдуме попытались объяснить масштабный сбой в работе Телеграма

Как заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, масштабный сбой в работе Telegram в России мог произойти из-за "донастройки" в самой компании или из-за действий Роскомнадзора, который тестирует критическую инфраструктуру вместе с силовиками. В самом Роскомнадзоре масштабный сбой в рунете объяснили DDOS-атакой.

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"Это могут быть разные причины. Первая, это то, что для российского сегмента компания ведет какую-то донастройку в связи с тем, что законодательство внутри России и вне и сильно отличается. В России есть законодательство, которое требует удалять любой контент, размещенный на территории страны, и, соответственно, такая донастройка возможна. Например, она будет в автоматическом режиме что-то блокировать. Возможно, в ручном режиме. Но, тем не менее, не целиком весь мессенджер, а только те посты или те каналы, которые нарушают действующее федеральное законодательство. Ну а второй вариант – возможно, что Роскомнадзор совместно с правоохранительными органами тоже тестирует какие-то определенные элементы критической инфраструктуры, которая позволяет точечно что-то блокировать либо замедлять трафик", — сказал Свинцов.

По его словам, такие тесты со стороны правоохранительной и надзорной системы – "нормальная практика".

"Без таких тестов невозможно понять, насколько эффективно работают те или иные узлы. То есть, она касается любого: и операторов связи, и телевидения. Любые системы – газовые, трубопроводные. Все системы требуют время от времени какого-то перезапуска, обновления, или просто тест на критические уязвимости", — заключил Свинцов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 21 августа в работе Telegram произошел масштабный сбой. У многих россиян перестали работать и мобильная, и десктопная версии мессенджера. У пользователей не загружались каналы и сообщения.



