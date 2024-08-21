Нормальная практика: в Госдуме попытались объяснить масштабный сбой в работе Телеграма

Как заявил
зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям
и связи Андрей Свинцов, масштабный сбой в работе Telegram в России мог
произойти из-за "донастройки" в самой компании или из-за действий
Роскомнадзора, который тестирует критическую инфраструктуру вместе с
силовиками. В самом Роскомнадзоре масштабный сбой в рунете объяснили
DDOS-атакой.
Телеграм
"Это могут быть
разные причины. Первая, это то, что для российского сегмента компания ведет
какую-то донастройку в связи с тем, что законодательство внутри России и вне и
сильно отличается. В России есть законодательство, которое требует удалять
любой контент, размещенный на территории страны, и, соответственно, такая
донастройка возможна. Например, она будет в автоматическом режиме что-то
блокировать. Возможно, в ручном режиме. Но, тем не менее, не целиком весь
мессенджер, а только те посты или те каналы, которые нарушают действующее федеральное
законодательство. Ну а второй вариант – возможно, что Роскомнадзор совместно с
правоохранительными органами тоже тестирует какие-то определенные элементы
критической инфраструктуры, которая позволяет точечно что-то блокировать либо
замедлять трафик", — сказал Свинцов.
По его словам,
такие тесты со стороны правоохранительной и надзорной системы – "нормальная
практика".
"Без таких тестов
невозможно понять, насколько эффективно работают те или иные узлы. То есть, она
касается любого: и операторов связи, и телевидения. Любые системы – газовые,
трубопроводные. Все системы требуют время от времени какого-то перезапуска,
обновления, или просто тест на критические уязвимости", — заключил Свинцов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что 21 августа в работе Telegram произошел масштабный сбой. У
многих россиян перестали работать и мобильная, и десктопная версии мессенджера.
У пользователей не загружались каналы и сообщения.
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