Россия может остаться без Telegram: с чем уже начались проблемы

В Telegram произошел масштабный сбой: пользователи, в основном из России и Узбекистана, жалуются на долгую загрузку и обновление сообщений. Как передает портал "Комментарии", это сообщается из данных сервиса Downdetector.

Телеграмм. Фото: из открытых источников

Сервис зафиксировал резкое увеличение сообщений о проблемах в работе Telegram 21 августа.

Судя по комментариям, со сбоем столкнулись пользователи из России, Казахстана и Узбекистана.

Пользователи сервиса сообщают, что в России мессенджер работает только с VPN.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские власти блокируют возможности коммуникаций частных граждан, враждебно настроенных по отношению к режиму. Об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Британские разведчики отмечают, 9 августа российские СМИ сообщили, что Роскомнадзор заблокировал использование зашифрованного мессенджера Signal в стране. Официальное обоснование заключается в том, что это делается для "предотвращения использования мессенджера в экстремистских или террористических целях".

"Некоторые комментаторы предположили, что запрет направлен на предотвращение распространения информации о вторжении Украины в Курскую область, но это крайне маловероятно", — говорится в сообщении.

Signal используется многими независимыми российскими журналистами и активистами оппозиции для обхода всеобъемлющей системы электронного мониторинга российского правительства, в первую очередь Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) ФСБ.

Также издание "Комментарии" сообщало – отказ от Telegram: в Украине может появиться мессенджер на базе "Дії".



