Новая цель "СВО": Шойгу сделал очередное заявление о войне в Украине

В ходе XI Московской конференции по международной безопасности российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что новая цель так называемой "СВО" — "освобождение военнослужащих РФ из украинского плена". Но, видимо, в Кремле забыли, что именно их СВО стало причиной того, что россияне массово начали попадать в плен. Новое заявление российского министра цитируют росСМИ.

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

В своем выступлении Шойгу заявил, что приоритетной задачей является освобождение из плена российских оккупантов. Также он сказал, что РФ сотрудничает с Международным комитетом Красного Креста, который, по его словам, помогает искать российских пленных.

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Также он оправдался и отметил, что эта работа "сложная и щепетильная" и добавил, что РФ будет и дальше делать необходимые шаги, чтобы вернуть российских оккупантов на родину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шойгу угрожает Украине "новым" вооружением . Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сделал новое ложное заявление. Российский министр сказал, что якобы РФ до сих пор не применяла кассетные боеприпасы, но такое решение может быть пересмотрено.

Представители Кремлевского режима продолжают цинично говорить неправду. Ведь давно доказано, что россияне активно используют во время полномасштабной войны кассетные боеприпасы не только против Вооруженных сил Украины, но и мирных жителей.

В своем новом заявлении Шойгу заявил, что Россия якобы отнюдь не применяет такое оружие "по гуманитарным соображениям", но Кремль может передумать и пересмотреть свое решение "из-за нарушения норм гуманитарного права Киевом".



