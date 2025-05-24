Новая любовница Путина попала в громкий скандал и требует расправы над депутатом

Глава "Лиги безопасного интернета" РФ Екатерина Мизулина, которую называют новой любовницей Путина, обратилась в Следственный комитет с просьбой открыть уголовное производство против заместителя председателя Госдумы Владислава Даванкова. Причиной стали его заявления о вероятном требовании со стороны Мизулиной денег из рэпера Паши Техника.

Екатерина Мизулина

Известно, что еще в апреле Даванков обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с требованием проверить деятельность Мизулиной по поводу вымогательства. Как отмечается, основанием стали слова бывшей жены рэпера Паши Техника Евы Карицкой. Женщина заявила, что у Мизулина якобы были претензии к творчеству рэпера, которые впоследствии были "урегулированы" в неформальной обстановке.

При этом российский депутат обратил внимание, что еще в декабре 2023 года Мизулина призвала правоохранительные органы проверить рэпера на предмет пропаганды запрещенных веществ. Однако, указывает российский политик, никакого уголовного производства возбуждено не было. Более того, по его словам, Мизулина больше никак никогда не комментировала творчество рэпера. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что женщина, которую называют новой любовницей Путина, получила взятку.

"Прошу провести проверку относительно Мизулиной и ее участия в аналогичных ситуациях — в частности, наличие признаков противоправных действий, включая возможное требование", — указано в обращении российского политика к органам.

Впрочем, Мизулина обвинила Даванкова в клевете и доносах. Тот, в свою очередь, назвал ее реакцию "курьезной" и предположил: если официальный запрос в МВД она считает клеветой и доносом, то ее собственная деятельность с многочисленными требованиями проверять блоггеров и артистов не что иное, как практика серийных доносов.

При этом российский депутат недоумевает, почему Мизулиной не нравится, когда ее проверяют. Он пригласил женщину посетить Госдуму и объяснить, как это произошло, что она перестала выдвигать претензии к рэперу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее Мизулина предлагала выключить жителям оккупированных территорий интернет.



