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Новая стратегия Кремля: почему Путин отрицает возможность мира с Украиной

Заявления Путина являются частью стратегии Кремля по информационному ответу на события в Курской области

сегодня, 12:51
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Черновалова Кристина

В свете недавних событий в Курской области Владимир Путин вновь заявляет о "невозможности" ведения переговоров с Украиной, повторяя обвинения в адрес Вооруженных Сил Украины в "невыборочных ударах по мирным жителям". Эти заявления являются частью более широкой информационной стратегии Кремля. Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации.

Новая стратегия Кремля: почему Путин отрицает возможность мира с Украиной

Для чего Путин снова заговорил о «невозможности» диалога с Украиной

Учитывая высказывания российского лидера, аналитики утверждают, что говорится не о реальном отсутствии готовности к диалогу, а о попытках оправдать собственную агрессивную политику и отвлечь внимание от военных преступлений, совершенных на территории Украины.

"Путин повторил распространяемые роспропагандой дезинформационные месседжи для дискредитации Украины, обвинив ВСУ в якобы неизбирательных "ударах по мирным людям" и "созданные угрозы ядерному объекту", тогда как этим занимаются российские военные в Украине уже третий год. Не свидетельствует о декларируемой путиным "готовности москвы к диалогу" и расширении россией фронта в Донецкой области", — говорится в сообщении.

Новая стратегия Кремля: почему Путин отрицает возможность мира с Украиной - фото 2

Заявления Путина также служат средством политического давления, как на внутреннюю, так и внешнюю аудиторию, пытаясь укрепить свою власть среди населения России, дополнительно разжигая антиукраинские настроения.

“На самом деле москва не хочет переговоров и стремится к продолжению войны. А очередные заявления диктатора являются лишь оправданием, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество и население. Заявления Путина являются частью стратегии Кремля по поводу информационного ответа на события в Курской области”, — объясняет Коваленко.

Ранее "Комментарии" писали, что по последним данным изданий Moscow Times и AFP, растет угроза ракетных ударов России по украинской столице. Целью могут стать ключевые правительственные здания, включая парламент. Таким образом, российский диктатор Путин хочет отомстить. Об этом пишет BILD



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=514273207788416&set=a.117239117491829&locale=uk_UA
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