Новая стратегия Кремля: Россия увеличит атаки дронами на страны НАТО

В последнее время частота вторжений российских беспилотников в воздушное пространство стран НАТО выросла, что, по словам директора Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, может свидетельствовать о новой тактике Кремля. Коваленко отметил, что слабый ответ Альянса только побуждает Россию к новым провокациям.

Случаи залета российских БПЛА в воздушное пространство стран НАТО участятся

" Похоже, что случаи залета российских БПЛА в воздушное пространство стран НАТО участятся. Учитывая вялую реакцию Альянса, Россия будет использовать эти инструменты ", — комментирует Коваленко.

Проблему еще больше усугубляет европейская бюрократия, затягивающая процесс реагирования на эти инциденты длительными "расследованиями".

Большая проблема, что там будут продолжаться "расследования", бюрократия будет сжигать время на это. Россия открыто испытывает Запад и будет становиться все нахудшей. Нужно понимать, что мнения некоторых европейских политиков о том, что можно заставить Россию и Украину договориться о чем-то, не означает, что Кремль не продолжит использовать слабости Запада. Он прекратит только тогда, когда получит сильный удар.”, — написал Коваленко

Коваленко уверен, что Кремль не прекратит использование тактик дестабилизации до тех пор, пока не столкнется с решительным ответом со стороны Запада.





Ранее "Комментарии" писали, что литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис выступил с резкой критикой в адрес НАТО в связи с падением российских беспилотников на территории стран-членов альянса. В публикации в соцсети X он подчеркнул, что ситуации, которые только три года назад казались невозможными, теперь стали обычным и нуждаются в немедленной реакции и изменениях в стратегии обороны.