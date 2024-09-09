Новая стратегия Кремля: Россия увеличит атаки дронами на страны НАТО

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Черновалова Кристина
В последнее время частота вторжений российских беспилотников в воздушное пространство стран НАТО выросла, что, по словам директора Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, может свидетельствовать о новой тактике Кремля. Коваленко отметил, что слабый ответ Альянса только побуждает Россию к новым провокациям.
Случаи залета российских БПЛА в воздушное пространство стран НАТО участятся
Проблему еще больше усугубляет европейская бюрократия, затягивающая процесс реагирования на эти инциденты длительными "расследованиями".
Коваленко уверен, что Кремль не прекратит использование тактик дестабилизации до тех пор, пока не столкнется с решительным ответом со стороны Запада.
Ранее "Комментарии" писали, что литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис выступил с резкой критикой в адрес НАТО в связи с падением российских беспилотников на территории стран-членов альянса. В публикации в соцсети X он подчеркнул, что ситуации, которые только три года назад казались невозможными, теперь стали обычным и нуждаются в немедленной реакции и изменениях в стратегии обороны.
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