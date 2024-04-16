Новая угроза для трех украинских областей: что известно о новой группировке войск РФ

Российские захватчики образовали новую группировку войск "Север", которая будет выполнять задачи на Белгородском направлении. Военный аналитик Владислав Селезнев утверждает, что новая группировка будет представлять угрозу для Черниговской, Харьковской и Сумской областей Украины.

В РФ создали новую группировку войск (фото из открытых источников)

Как он продолжил, российская армия готовится давать отпор рейдам, совершаемым на территориях приграничных областей РФ добровольцы из РДК и Легиона "Свобода России". Для этого и создают основу для новой группировки, куда вошли войска вновь Ленинградского округа, информирует 24 Канал .

Селезнев убежден, что российская военная группировка будет представлять угрозу для северных территорий Харьковской, а также Сумской и Черниговской областей. Сейчас создают скелет новой группировки, затем она будет только "наращивать мышцы".

"Путин не отказался от своих планов по Украине и хочет создать дополнительные риски и угрозы с севера. Это значит, что Генштабу придется реагировать, усиливая нашу группировку, действующую на Черниговщине, Харьковщине и Сумщине", — высказался военный аналитик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия проводит информационную кампанию "героизации" против Украины. Главное управление разведки (ГУР) обнаружило, что Россия начала масштабную информационную кампанию, заключающуюся в "героизации" уклонистов. Украинская разведка указывает, что это очередное ИПСО от РФ, чтобы расколоть украинское общество.

ГУР зафиксировало в социальных сетях, в том числе и в ТикТок, увеличение количества видео на которых якобы показаны украинские мужчины за отдыхом за границей, которые называют себя "уклонистами". Такие видео быстро набирают популярность, ведь одобрительные и критические комментарии под ними помогают продвигать ролики в тренды соцсетей.

