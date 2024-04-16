Новая угроза для трех украинских областей: что известно о новой группировке войск РФ

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Лиля Воробьева
Российские захватчики образовали новую группировку войск "Север", которая будет выполнять задачи на Белгородском направлении. Военный аналитик Владислав Селезнев утверждает, что новая группировка будет представлять угрозу для Черниговской, Харьковской и Сумской областей Украины.
В РФ создали новую группировку войск (фото из открытых источников)
Как он продолжил, российская армия готовится давать отпор рейдам, совершаемым на территориях приграничных областей РФ добровольцы из РДК и Легиона "Свобода России". Для этого и создают основу для новой группировки, куда вошли войска вновь Ленинградского округа, информирует 24 Канал .
Селезнев убежден, что российская военная группировка будет представлять угрозу для северных территорий Харьковской, а также Сумской и Черниговской областей. Сейчас создают скелет новой группировки, затем она будет только "наращивать мышцы".
"Путин не отказался от своих планов по Украине и хочет создать дополнительные риски и угрозы с севера. Это значит, что Генштабу придется реагировать, усиливая нашу группировку, действующую на Черниговщине, Харьковщине и Сумщине", — высказался военный аналитик.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия проводит информационную кампанию "героизации" против Украины. Главное управление разведки (ГУР) обнаружило, что Россия начала масштабную информационную кампанию, заключающуюся в "героизации" уклонистов. Украинская разведка указывает, что это очередное ИПСО от РФ, чтобы расколоть украинское общество.
ГУР зафиксировало в социальных сетях, в том числе и в ТикТок, увеличение количества видео на которых якобы показаны украинские мужчины за отдыхом за границей, которые называют себя "уклонистами". Такие видео быстро набирают популярность, ведь одобрительные и критические комментарии под ними помогают продвигать ролики в тренды соцсетей.
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