Новая Ялта без Украины: что Путин хочет навязать Трампу и Си

Российский лидер Владимир Путин может попытаться использовать встречу с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, чтобы продвинуть выгодный Москве сценарий завершения войны против Украины. Три модели искусственного интеллекта оценили, чего может добиваться Кремль: от заморозки фронта и закрепления контроля над оккупированными территориями до ограничения украинской армии.

Трамп, Путин, Си. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Grok считает, что Путин стремится договориться с Трампом и Си о будущем Украины без участия Владимира Зеленского и Европы. Такой формат чат-бот сравнивает с новой Ялтинской конференцией, на которой великие государства делят сферы влияния.

По оценке Grok Москва может добиваться закрепления контроля над Донбассом и другими оккупированными территориями, нейтралитета Украины и ограничения ее армии. Китай в этом сценарии должен предоставить договоренностям политический вес, а Трамп — усилить давление на Киев, в том числе из-за возможного прекращения помощи.

Если этот план не сработает, считает Чат-бот, Кремль может просто выиграть время и продолжить войну.

Чат-бот DeepSeek также видит риск попытки договориться об Украине без участия. По мнению чат-бота, Путин стремится не столько к миру, сколько к легитимизации территориальных захватов и возвращению России в круг государств, определяющих мировой порядок.

Практическим результатом таких переговоров может стать заморозка войны по линии фронта с сохранением контроля Москвы над захваченными территориями. Украина может получить гарантии безопасности с участием Китая, но без НАТО.

DeepSeek также предполагает, что Кремль хотел бы добиться невмешательства Вашингтона и Пекина, продолжая давить на Украину ударами по энергетической инфраструктуре. Чат-бот предостерегает: легализация захвата территорий из-за договоренностей крупных государств будет угрожать всей системе международной безопасности.

ChatGPT Чат-бот делает акцент на попытке Путина подойти к переговорам с максимально сильными позициями. Для этого Кремль может продолжать военное давление и убеждать партнеров в том, что именно Украина должна уступить.

Отдельную опасность чат-бот усматривает в возможности договоренностей без полноценного участия Киева, когда Украину фактически поставят перед уже согласованными требованиями. Удары по энергетической инфраструктуре в преддверии зимы также могут являться инструментом давления.

В то же время ChatGPT отмечает, что результат переговоров не определен. Главный вопрос — будет ли Трамп добиваться мира с участием Украины, позволит ли превратить ее территории и безопасность в предмет торга.

В заключении все три чат-бота предполагают, что Путин может использовать переговоры для усиления собственных позиций и добиваться выгодного Москве завершения войны. Общий риск – решение относительно Украины без полноценного участия Киева.

Отличия касаются деталей: Grok акцентирует внимание на нейтралитете и ограничении украинской армии, DeepSeek – на замораживании фронта без НАТО, а ChatGPT – на военном давлении и неопределенности результата.

Важно: это сценарные оценки чат-ботов, а не подтвержденный план Кремля.

Напомним: портал "Комментарии" писал о жестких условиях, которые может готовить Путин после встречи с Виткоффом.



