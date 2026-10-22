Нова Ялта без України: що Путін хоче нав'язати Трампу і Сі

Російський лідер Володимир Путін може спробувати використати зустріч із Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном, щоб просунути вигідний Москві сценарій завершення війни проти України. Три моделі штучного інтелекту оцінили, чого може домагатися Кремль: від замороження фронту та закріплення контролю над окупованими територіями до обмеження української армії.

Трамп, Путін, Сі. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Grok вважає, що Путін прагне домовитися з Трампом і Сі про майбутнє України без участі Володимира Зеленського та Європи. Такий формат чат-бот порівнює з новою Ялтинською конференцією, на якій великі держави ділять сфери впливу.

За оцінкою Grok, Москва може домагатися закріплення контролю над Донбасом та іншими окупованими територіями, нейтралітету України й обмеження її армії. Китай у цьому сценарії має надати домовленостям політичної ваги, а Трамп — посилити тиск на Київ, зокрема через можливе припинення допомоги.

Якщо цей план не спрацює, вважає чат-бот, Кремль може просто виграти час і продовжити війну.

Чат-бот DeepSeek також бачить ризик спроби домовитися про Україну без її участі. На думку чат-бота, Путін прагне не стільки миру, скільки легітимізації територіальних захоплень і повернення Росії до кола держав, які визначають світовий порядок.

Практичним результатом таких переговорів може стати замороження війни по лінії фронту зі збереженням контролю Москви над захопленими територіями. При цьому Україна може отримати гарантії безпеки за участю Китаю, але без НАТО.

DeepSeek також припускає, що Кремль хотів би домогтися невтручання Вашингтона й Пекіна, продовжуючи тиснути на Україну ударами по енергетичній інфраструктурі. Чат-бот застерігає: легалізація захоплення територій через домовленості великих держав загрожуватиме всій системі міжнародної безпеки.

Чат-бот ChatGPT робить акцент на спробі Путіна підійти до переговорів із максимально сильними позиціями. Для цього Кремль може продовжувати військовий тиск і переконувати партнерів, що саме Україна повинна поступитися.

Окрему небезпеку чат-бот вбачає у можливості домовленостей без повноцінної участі Києва, коли Україну фактично поставлять перед уже узгодженими вимогами. Удари по енергетичній інфраструктурі напередодні зими також можуть бути інструментом тиску.

Водночас ChatGPT наголошує, що результат переговорів не визначений. Головне питання — чи домагатиметься Трамп миру за участю України, чи дозволить перетворити її території та безпеку на предмет торгу.

У висновку усі три чат-боти припускають, що Путін може використати переговори для посилення власних позицій і домагатися вигідного Москві завершення війни. Спільний ризик — рішення щодо України без повноцінної участі Києва.

Відмінності стосуються деталей: Grok акцентує на нейтралітеті та обмеженні української армії, DeepSeek — на замороженні фронту без НАТО, а ChatGPT — на військовому тиску й невизначеності результату.

Важливо: це сценарні оцінки чат-ботів, а не підтверджений план Кремля.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про жорсткі умови, які може готувати Путін після зустрічі з Віткоффом.



