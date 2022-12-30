Новое видео с Кадыровым поразило россиян, но рассмешило американцев



















Чеченский лидер Рамзан Кадыров решил показать свою силу и мужество и в эфире одного из российских телеканалов начал отжиматься. Российская публика такие действия встретила с овациями и аплодисментами, в то время как американские интернет-пользователи смеются над Кадыровым. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter американской журналистки Джулии Дэвис, освещающей российскую пропаганду.

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

Рамзан Кадыров заявлял, что Россия якобы еще по-настоящему не начинала воевать и предупреждал Зеленского бежать из Украины на пропагандистском российском канале. Поддерживающий Путина лидер Чечни начал отжиматься в прямом эфире. Такие действия у россиян вызвали аплодисменты и уважение к чеченцу. Тем не менее, американские пользователи подвергли критике Кадырова.

"Это не отжимание. Он выглядит так, будто бьется головой об пол. Эти суровые лидеры жалкие", — комментирует видео актер Дэниэль Кунан.

Также оставил комментарии и бывший американский военный.

"Это не отжимание", — коротко написал бывший унтер-офицер армии США Джош Мэннинг.

Посмотреть видео, как Рамзан Кадыров отжимается в прямом эфире можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Мариуполе вывесили изображения Путина, Кадырова и Пушилина на арке перед заводом.

Также "Комментарии" писали о том, что в Швеции убили чеченского блоггера Тумсо Абдурахманова, критиковавшего действия Рамзана Кадырова. Чеченец решил уехать из России в 2015 году после конфликта с родственниками Кадырова. В Швеции Абдурахманов получил политическое убежище.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!