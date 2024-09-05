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Новые угрозы Медведева: назвал размеры "буферной зоны" в Украине

Медведев рассказал, куда, по его мнению, должна доходить "буферная зона" в Украине.

сегодня, 15:15
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Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна создать "буферную зону" в Украине, которая может доходить до границы Польши. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Новые угрозы Медведева: назвал размеры "буферной зоны" в Украине

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Один из главных пропагандистов Кремля, постоянно распространяющий дезинформацию, Дмитрий Медведев сделал новые заявления о создании "буферной зоны" над территорией Украины.

"Нам нужно создать буферную зону на будущее, чтобы туда ничего не залетело. О ее размере можно догадываться, но она должна быть достаточной. Если они получат дальнобойное оружие, такое как крылатые и баллистические ракеты, то эта буферная зона должна простираться вплоть до Польши", – сказал Медведев.

Подобные угрозы в середине июня озвучил также российский диктатор Владимир Путин. По его словам, Россия рассмотрит возможность создания "санитарной границы" на территории Украины, если украинские военные продолжат наносить удары по территории РФ.

Пока Медведев и Путин заявляли о необходимости создания "буферной зоны" на территории Украины, украинские силы прорвали российскую границу и создали эту зону в Курской области. Как стало известно, Украина на Курщине сформировала "буферную зону", к которой будет открыт доступ МККК, ООН и других международных организаций. Представители этих организаций смогут там проводить гуманитарные мероприятия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о генерале Польши Вальдемаре Скшипчака, который прокомментировал бои в Курской области, указав, что творится позор для России, которой мир еще не видел. По его словам, чем дольше будет существовать "буферная зона" в Курской области, тем больше она будет дискредитировать Путина.



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