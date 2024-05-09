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Новые ядерные угрозы РФ: в Кремле сделали заявление и добавили Беларусь

РФ снова предупреждает США и Запад

сегодня, 20:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Недавние ядерные угрозы президента РФ Владимира Путина далее озвучивает и заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. На этот раз "бряцание ядерным арсеналом" было произнесено в сторону Соединенных Штатов и Запада.

Новые ядерные угрозы РФ: в Кремле сделали заявление и добавили Беларусь

В Кремле снова угрожают США и Западу (фото из открытых источников)

Об этом сообщает российские СМИ. Они отмечают, что Рябков видит в помощи Украине эскалацию войны.

"РФ предупреждает США и Запад, что их эскалационный курс ставит перед Москвой необходимость шагов усилить меры ядерного сдерживания" — сообщил российский чиновник.

При этом, как сказал российский диктатор, Беларусь тоже присоединится к ядерным учениям в России на втором этапе. Они производятся в три этапа.

"На втором этапе белорусские коллеги подсоединятся к нашим совместным действиям, соответствующее указание Министерствам обороны и Генеральным штабам предоставлено" — объявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин устроил ядерную и стерию во время визита Си в ЕС . Российские угрозы ядерным оружием во время "миротворческого" визита главы Китая Си Цзиньпина в Европу вряд ли ему понравятся, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. При этом дипломат напомнил, что у Китая есть ядерная доктрина – "не использовать первый".

Также "Комментарии" писали о том, что страна ЕС инициирует разговор с Путиным о мире. Перед европейскими политиками, в частности, словацкими, стоит серьезная задача – обеспечить мир в Украине, а затем и в Европе, чтобы трагические сценарии не реализовались. Как передает портал "Комментарии", об этом во время торжеств по случаю 79-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе сказал президент Словакии Петер Пеллегрини.



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