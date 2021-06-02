«Новые зачистки»: в России арестовали еще одного оппозиционера

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Ольга Чародий
В России к бывшему депутату Госдумы, оппозиционеру Дмитрию
Гудкову пришли с обысками. Об этом он сообщил в Тelegram.
Дмитрию Гудкову присвоен статус подозреваемого (фото из открытых источников)
Обыски провели также у его бывшего помощника Александра
Соловьева и начальника штаба Виталия Венидиктова.
Гудков стал подозреваемым по делу о неуплаченной аренде.
"Дмитрий Гудков арестован. Он назначен подозреваемым в
деле о неуплаченной в 2015 году аренде, о которой узнал сегодня утром. Просто
Также задержана и находится в статусе подозреваемой тетя Дмитрия Гудкова Ирина Ермилова.
Дмитрий Гудков — экс-депутат Государственной думы, бывший координатор движения "Открытая Россия", лидер "Партии Перемен".
Как сообщали ранее российского оппозиционера, бывшего исполнительного директора правозащитной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова в буквальном смысле "сняли" с самолета в аэропорту "Пулково" под Петербургом и задержали. Позже на этом канале появилось сообщение, что его теперь ведет команда Пивоварова. По словам сотрудников ФСБ, оппозиционер якобы находился в розыске и именно это стало причиной задержания.
Через адвоката Пивоваров сумел передать письмо. Задержанный сообщил, что его отправят в Краснодар, так как уголовное дело открыто именно там.
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