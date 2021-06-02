«Новые зачистки»: в России арестовали еще одного оппозиционера

В России к бывшему депутату Госдумы, оппозиционеру Дмитрию Гудкову пришли с обысками. Об этом он сообщил в Тelegram.

Дмитрию Гудкову присвоен статус подозреваемого (фото из открытых источников)

Обыски провели также у его бывшего помощника Александра Соловьева и начальника штаба Виталия Венидиктова.

"Наверное, мы должны попасть в Книгу рекордов Гиннеса: за день 10 обысков. Более 140 сотрудников (только на даче — 37, еще почти 60 в Москве на квартирах, 15 в офисе в Коломне, не знаю сколько у Ирины, бухгалтерши, в офисе Москве. Не менее 10 у Соловьева и Венедиктова (каждого)", — рассказал отец Дмитрия, политик Геннадий Гудков.

Гудков стал подозреваемым по делу о неуплаченной аренде.

"Дмитрий Гудков арестован. Он назначен подозреваемым в деле о неуплаченной в 2015 году аренде, о которой узнал сегодня утром. Просто мстительные и мелочные негодяи захватили мою страну и уничтожают в ней нормальных людей", — сообщил Геннадий Гудков.

Также задержана и находится в статусе подозреваемой тетя Дмитрия Гудкова Ирина Ермилова.

"Тетю Дмитрия Гудкова задерживают", – сообщила адвокат Анастасия Саморукова.

Дмитрий Гудков — экс-депутат Государственной думы, бывший координатор движения "Открытая Россия", лидер "Партии Перемен".

Как сообщали ранее российского оппозиционера, бывшего исполнительного директора правозащитной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова в буквальном смысле "сняли" с самолета в аэропорту "Пулково" под Петербургом и задержали. Позже на этом канале появилось сообщение, что его теперь ведет команда Пивоварова. По словам сотрудников ФСБ, оппозиционер якобы находился в розыске и именно это стало причиной задержания.

Через адвоката Пивоваров сумел передать письмо. Задержанный сообщил, что его отправят в Краснодар, так как уголовное дело открыто именно там.



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