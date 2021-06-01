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В России ФСБ "сняла" оппозиционера прямо с самолета в аэропорту

Российский оппозиционер Андрей Пивоваров сообщил, что его отправят в Краснодар, так как уголовное дело открыто именно там

сегодня, 01:19
Автор:

Ольга Чародий

Российского оппозиционера, бывшего исполнительного директора правозащитной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова в буквальном смысле "сняли" с самолета в аэропорту "Пулково" под Петербургом и задержали. Об этом сообщил Пивоваров в своем Telegram.

В России ФСБ "сняла" оппозиционера прямо с самолета в аэропорту

ФСБ (фото из открытых источников)

"Меня сняли с самолета в "Пулково". Летел отдохнуть, прошел таможню, никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг "стоп". Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково", — написал Пивоваров.

Позже на этом канале появилось сообщение, что его теперь ведет команда Пивоварова.

По словам сотрудников ФСБ, оппозиционер якобы находился в розыске и именно это стало причиной задержания.

"Самолет, в котором был Андрей Пивоваров, развернули на взлетной полосе, чтобы снять его с международного рейса", — рассказали знакомые политика.

Через адвоката Пивоваров сумел передать письмо. Задержанный сообщил, что его отправят в Краснодар, так как уголовное дело открыто именно там.

Как сообщали ранее российским спецагентом оказался работник одного из стратегических предприятий Николаева. Следует отметить, что он был завербован для сбора и передачи в Россию особо секретной информации из оборонной сферы Украины. Эти сведения засекречены на государственном уровне. После того как работники СБУ узнали о подготовке такой операции, они начали наблюдение, чтобы поймать злоумышленника с поличным. Завербованного агента особенно интересовала техническая документация по недавно разработанной военной технике для ВСУ. Наибольший же интерес составляла закрытая программа по использованию беспилотных летательных аппаратов.


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Источник: ФСБ (фото з відкритих джерел)
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