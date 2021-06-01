В России ФСБ "сняла" оппозиционера прямо с самолета в аэропорту

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Ольга Чародий
Российского оппозиционера, бывшего исполнительного директора
правозащитной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова в
буквальном смысле "сняли" с самолета в аэропорту "Пулково"
под Петербургом и задержали. Об этом сообщил Пивоваров в своем Telegram.
ФСБ (фото из открытых источников)
Позже на этом канале появилось сообщение, что его теперь
ведет команда Пивоварова.
По словам сотрудников ФСБ, оппозиционер якобы находился в
розыске и именно это стало причиной задержания.
Через адвоката Пивоваров сумел передать письмо. Задержанный сообщил, что его отправят в Краснодар, так как уголовное дело открыто именно там.
Как сообщали ранее российским спецагентом оказался работник одного из стратегических предприятий Николаева. Следует отметить, что он был завербован для сбора и передачи в Россию особо секретной информации из оборонной сферы Украины. Эти сведения засекречены на государственном уровне. После того как работники СБУ узнали о подготовке такой операции, они начали наблюдение, чтобы поймать злоумышленника с поличным. Завербованного агента особенно интересовала техническая документация по недавно разработанной военной технике для ВСУ. Наибольший же интерес составляла закрытая программа по использованию беспилотных летательных аппаратов.
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