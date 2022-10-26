Новые заявления Путина об Украине: как их понимать – стоит ли на них реагировать Киеву и Западу

Президент страны-агрессора – РФ – Владимир Путин на встрече с руководителями силовых структур и спецслужб стран СНГ сделал ряд выпадов в адрес Украины и США. Среди прочего заявил, что Украина якобы стала инструментом внешней политики США, практически потеряв суверенитет. Кроме того, продолжил гнуть кремлевскую линию, что Украина якобы намерена использовать "грязную бомбу". Также фантазировал, что украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием; что в нашей стране формируется "черный рынок" оружия, создается риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов и высокоточного вооружения. О чем говорят подобные заявления? Как, исходя из них, события в российско-украинской войне могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Хозяин Кремля всё еще планирует завершить войну на своих условиях и даже надеется на победу

Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, аналитик Петр Бурковский отмечает, что большинство тезисов (о биологическом оружии, о наемниках-террористах с Ближнего Востока, о черном рынке западного оружия и даже о "грязной" ядерной бомбе) провозглашались Путиным еще до полномасштабной войны.

"Просто нужно открыть и почитать, что он заявлял на коллегии ФСБ в феврале еще в 2021 году. Сейчас же Путин просто повторил этот старый текст перед новой аудиторией. Это говорит о том, что хозяин Кремля всё еще планирует завершить войну на своих условиях и даже надеется на победу", – поясняет эксперт.

Он прогнозирует, что набор старых месседжей в очередной раз будут тиражировать и разжевывать в российских СМИ и в определенных СМИ на Западе, чтобы попытаться оправдать агрессию как "оборону России от враждебной политики Запада".

"Это сделано для того, чтобы отвлечь внимание от новых шагов России (поиск наемников в Афганистане, депортация украинцев с оккупированных территорий), а также от ее военных поражений и неуспешной мобилизации", – считает Петр Бурковский.

Никакого значения и влияния заявления Путина не будут иметь, потому что на Западе они уже давно воспринимаются как шизофренический бред

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких уверен, что Путин продолжает свою нелепую риторику о "внешнем управлении Украиной", "необходимости противостояния коллективному Западу, который угрожает России" и тому подобное для оправдания как своей немотивированной агрессии против суверенного Украинского государства, так и своих неудач на поле боя.

"Никакого значения и влияния эти заявления не будут иметь, потому что, за исключением разве что российской аудитории, они уже давно воспринимаются как шизофренический бред. Более того, такие заявления будут иметь обратный эффект от ожидаемого Путиным, – предполагает эксперт. – Фактически, такими заявлениями он побуждает весь цивилизованный мир, границы которого не исчерпываются "коллективным Западом", еще больше поддерживать Украину. Ведь достижение путинским шизофашизмом любых целей в Украине будет означать поражение не только нашей станы, а и всего цивилизованного мира".

Учитывая это, продолжает Валентин Гладких, практически не остается сомнений, что мы можем рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны наших партнеров, стратегические интересы которых совпадают с целями Украины, указанными президентом Владимиром Зеленским: восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета в пределах международно признанных границ по состоянию на момент провозглашения Независимости Украины; гарантии безопасности; привлечение к ответственности наказания виновных в совершенных россиянами военных преступлений в Украине; компенсация нанесенного войной ущерба.

Путин уже не влияет на дальнейший ход войны, которую он явно проигрывает

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает так:

"То, что говорит Путин, то, что всё российское высшее военно-политическое руководство активно распространяет информацию о якобы подготовке взрыва "грязной бомбы" в Украине – это явная информационно-психологическая операция в пользу Кремля. Это понимаем и мы, и весь цивилизованный мир. Но не обращать внимание на это, конечно, нельзя".

Риск масштабной катастрофы возможен, считает эксперт. Либо "грязная бомба", либо подрыв дамбы Каховской ГЭС.

"И я не исключаю, что Россия пойдет именно на подрыв дамбы. О последствиях говорили много, как и о том, что стране-агрессору это не выгодно, потому что там пребывают ее войска. Но я считаю, что такой теракт возможен, – отмечает Валерий Клочок. – Учитывая, что Путин сегодня коснулся темы "грязной бомбы", становится понятно, что предыдущие звонки Шойгу и Герасимова руководителям оборонных ведомств других стран были согласованы с хозяином Кремля. И вероятность масштабного злодеяния типа подрыва россиянами дамбы или применения ими "грязной бомбы" на территории Украины, действительно, высока".

Но, акцентирует эксперт, то, насколько явно и топорно пытаются российские правители переложить ответственность за свои гипотетические действия на Украину подтверждает идиотизм нынешних правителей РФ.

"Также надо понимать, что не Путин уже влияет на дальнейший ход войны, которую он явно проигрывает. Все попытки россиян что-то изменить, весь их многоуровневый шантаж разбивается о ВСУ и помощь Украине со стороны зарубежных партнеров. Победа приближается не так быстро, как нам бы хотелось, но – неуклонно, – уверен Валерий Клочок. – И то, что Путин взял под личный контроль проведение так называемой "специальной военной операции" (фактически отстранив от этого Шойгу), что он ввел на части оккупированной территории военное положение, на приграничных областях – спецрежимы, указывает на то, что российский диктатор исчерпывает свой ресурс. И в этой конструкции, кроме пугалок "грязной бомбой", нет ничего. Прочее – это мантры, которые Путин повторял и ранее. На всё мы дадим ответ на поле боя. Победа Украины – лишь вопрос времени".

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