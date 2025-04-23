Новый фронт на Луне: Россия и Китай запускают ядерный проект в космосе

Эта атомная электростанция должна питать совместную китайско-российскую Международную лунную исследовательскую станцию (ILRS) , которую хотят создать до 2035 года.

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Об этом шла речь во время презентации в Шанхае, где главный инженер китайской миссии 2028 года Пэй Чжаоюй рассказал о планах энергоснабжения лунной базы. Он сказал, что для питания станции могут использоваться как солнечные панели , так и атомный реактор . К тому же на поверхности Луны планируется проложить трубы и кабели для тепла и электричества.



Еще в прошлом году Россия (через "Роскосмос") заявляла, что хочет вместе с Китаем построить ядерный реактор на Луне . И хотя Китай официально это не подтверждал, теперь включение идеи в презентацию свидетельствует о том, что Пекин поддерживает этот план.



Главный разработчик китайской лунной программы Ву Вэйжен отметил, что у России большой опыт в ядерной энергетике , особенно в запуске реакторов в космос. По его словам, на этот раз шансы на реализацию идеи гораздо выше.



Китай имеет большие космические амбиции – он хочет отправить астронавтов на Луну до 2030 года , а миссия Chang'e-8, запланированная на 2028 год , станет основой для будущей базы.



Проект ILRS должен стать конкурентом программы NASA Artemis , планирующей возвращение американских астронавтов на Луну в 2025 году.



Также Китай хочет пригласить к участию в ILRS 50 стран, 500 научных учреждений и 5000 иностранных ученых .



Российские ученые, также выступавшие в Шанхае, рассказали о планах искать на Луне полезные ископаемые, воду и топливо .



Хотя проект ILRS был задуман еще до начала войны России против Украины, китайские эксперты говорят: после начала конфликта Москва и Пекин стали еще более близкими союзниками . Санкции Запада ограничили доступ России к новым технологиям, поэтому сотрудничество с Китаем помогает ей оставаться активным игроком в космосе.



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