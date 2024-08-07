Новый мятеж в РФ: Буданов сделал интригующее заявление о том, кто его может возглавить

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Кравцев Сергей
Для повторного военного мятежа в Российской Федерации нужен лидер на месте. Один из них сейчас находится в Украине, но приобретает способности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления перед выпускниками KSE сделал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, пишет "Forbes".
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Глава ГУР Минобороны отметил, что Украина знала о подготовке мятежа частной военной компанией (ЧВК) "Вагнера" еще за полгода. Впрочем, сегодня же, порывы к этому сценарию в России не наблюдаются.
По словам руководителя ГУР, бывший глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин был сложной личностью и ультрапатриотом. Во время мятежа последний планировал зайти в Кремль и в мыслях шел на самом деле спасать Россию.
В июне 2023 года, как и упоминалось выше, основатель ЧВК "Вагнера" Пригожин заявил, что российская регулярная армия, якобы, ударила по тыловым лагерям наемников. Поэтому он требовал отставки тогдашнего главы Министерства обороны Сергея Шойгу. В частности, начал наступление в сторону Москвы.
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