Новый мятеж в РФ: Буданов сделал интригующее заявление о том, кто его может возглавить

Для повторного военного мятежа в Российской Федерации нужен лидер на месте. Один из них сейчас находится в Украине, но приобретает способности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления перед выпускниками KSE сделал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, пишет "Forbes".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава ГУР Минобороны отметил, что Украина знала о подготовке мятежа частной военной компанией (ЧВК) "Вагнера" еще за полгода. Впрочем, сегодня же, порывы к этому сценарию в России не наблюдаются.

"Если говорить об условных мятежах этнических групп, для этого нужен лидер на месте. Есть хороший лидер, он находится у нас, но приобретает способности. Тогда можно о чем-то говорить. Само собой ничего никогда не происходит, бунт вагнеровцев готовился очень заранее", — добавил он.

По словам руководителя ГУР, бывший глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин был сложной личностью и ультрапатриотом. Во время мятежа последний планировал зайти в Кремль и в мыслях шел на самом деле спасать Россию.

"Но ему объяснили: если зайдешь, здесь никто тебя не сможет "обуть". Но этим ты сразу не спасешь Россию, а разорвешь ее. Потому что одномоментно ты будешь в Кремле, а номинальное руководство государства — где-то в другом месте. И ты уже не соединишь эту любовь. И он остановился, прислушался к Лукашенко (Александр Лукашенко, — ред.), это он ему говорил", — пояснил Буданов.

В июне 2023 года, как и упоминалось выше, основатель ЧВК "Вагнера" Пригожин заявил, что российская регулярная армия, якобы, ударила по тыловым лагерям наемников. Поэтому он требовал отставки тогдашнего главы Министерства обороны Сергея Шойгу. В частности, начал наступление в сторону Москвы.

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