Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свое недовольство тем, что администрация президента США Дональда Трампа "радикально" пересмотрела подход к завершению войны РФ против Украины.

Фото: из открытых источников

В интервью венгерскому YouTube каналу Ultrahang Лавров отметил, что теперь Белый дом настаивает на первичном прекращении огня. По его словам, позиция США якобы изменилась под давлением Европы.

"Сейчас (представители администрации президента США) говорят лишь о немедленном прекращении огня — это радикальное изменение. Это также означает, что европейцы бодрствуют и не едят и пытаются выкрутить руки этой администрации", — заявил Лавров.

Он добавил, что после встречи на Аляске Трамп сначала соглашался с позицией Кремля по достижению устойчивого и долговременного мира, а не кратковременного перемирия.

Лавров также посетовал, что США якобы "находятся под колоссальным давлением со стороны европейских ястребов" и Владимира Зеленского, ведь они не хотят ни одного американо-российского взаимодействия ни по какому направлению".

21 октября Лавров подчеркнул, что призывы к немедленному прекращению огня без устранения первопричин "украинского конфликта" противоречат договоренностям Путина и Трампа на Аляске.

В тот же день состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Марком Рубио и Лавровым, который показал, что Кремль оставляет свою традиционную позицию по отношению к Украине неизменной.

"Комментарии" уже писали , что Россия, которая не способна захватить Украину полностью, сосредоточилась на разрушении ее энергетической инфраструктуры, пытаясь парализовать работу промышленных регионов и создать хаос среди населения. Как сообщает The Economist, больше всего пострадали Сумская, Черниговская и Харьковская области, где из-за ударов врага отдельные районы оставались без электричества по несколько дней.