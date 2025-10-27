logo_ukra

Новий підхід Трампа до РФ спричинив паніку у Лаврова: гучна заява
commentss НОВИНИ Всі новини

Новий підхід Трампа до РФ спричинив паніку у Лаврова: гучна заява

Російський міністр обурений тим, що президент США припинив поступки Москві.

27 жовтня 2025, 09:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив своє незадоволення тим, що адміністрація президента США Дональда Трампа "радикально" переглянула підхід до завершення війни РФ проти України.

Новий підхід Трампа до РФ спричинив паніку у Лаврова: гучна заява

Фото: з відкритих джерел

В інтерв’ю угорському YouTube-каналу Ultrahang Лавров зазначив, що тепер Білий дім наполягає на первинному припиненні вогню. За його словами, позиція США нібито змінилася під тиском Європи.

"Зараз (представники адміністрації президента США) говорять лише про негайне припинення вогню — це радикальна зміна. Це також означає, що європейці не сплять і не їдять і намагаються викрутити руки цій адміністрації", — заявив Лавров. 

Він додав, що після зустрічі на Алясці Трамп спершу погоджувався з позицією Кремля щодо досягнення стійкого та довготривалого миру, а не короткочасного перемир’я.

Лавров також поскаржився, що США нібито "перебувають під колосальним тиском з боку європейських 'яструбів' і Володимира Зеленського, адже вони не хочуть жодної американсько-російської взаємодії за жодним напрямом".

21 жовтня Лавров підкреслив, що заклики до негайного припинення вогню без усунення першопричин "українського конфлікту" суперечать домовленостям Путіна і Трампа на Алясці.

Того ж дня відбулася телефонна розмова між держсекретарем США Марком Рубіо та Лавровим, яка засвідчила, що Кремль залишає свою традиційну позицію щодо України незмінною.

"Коментарі" вже писали, що Росія, яка не здатна захопити Україну повністю, зосередилася на руйнуванні її енергетичної інфраструктури, намагаючись паралізувати роботу промислових регіонів та створити хаос серед населення. Як повідомляє The Economist, найбільше постраждали Сумська, Чернігівська та Харківська області, де через удари ворога окремі райони залишалися без електрики по кілька днів.



