Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив своє незадоволення тим, що адміністрація президента США Дональда Трампа "радикально" переглянула підхід до завершення війни РФ проти України.

Фото: з відкритих джерел

В інтерв’ю угорському YouTube-каналу Ultrahang Лавров зазначив, що тепер Білий дім наполягає на первинному припиненні вогню. За його словами, позиція США нібито змінилася під тиском Європи.

"Зараз (представники адміністрації президента США) говорять лише про негайне припинення вогню — це радикальна зміна. Це також означає, що європейці не сплять і не їдять і намагаються викрутити руки цій адміністрації", — заявив Лавров.

Він додав, що після зустрічі на Алясці Трамп спершу погоджувався з позицією Кремля щодо досягнення стійкого та довготривалого миру, а не короткочасного перемир’я.

Лавров також поскаржився, що США нібито "перебувають під колосальним тиском з боку європейських 'яструбів' і Володимира Зеленського, адже вони не хочуть жодної американсько-російської взаємодії за жодним напрямом".

21 жовтня Лавров підкреслив, що заклики до негайного припинення вогню без усунення першопричин "українського конфлікту" суперечать домовленостям Путіна і Трампа на Алясці.

Того ж дня відбулася телефонна розмова між держсекретарем США Марком Рубіо та Лавровим, яка засвідчила, що Кремль залишає свою традиційну позицію щодо України незмінною.

