Российская Федерация создала новый юридический механизм для военного вмешательства в другие страны по поводу защиты своих граждан. В среду Государственная Дума РФ сразу во втором и третьем чтениях проголосовала за изменения в законы "О гражданстве" и "Об обороне", предоставляющие Владимиру Путину право отправлять вооруженные силы за границу в случае задержания россиян иностранными или международными инстанциями.

Согласно принятому документу поводом для привлечения армии теперь может стать "арест, содержание, уголовное или иное преследование" граждан РФ за пределами страны. Официальная Москва планирует применять эту норму, если россиян преследуют структуры, "наделенные полномочиями без участия Российской Федерации" или международные инстанции, правомочие которых Кремль отрицает.

Решение было поддержано единогласно — свой голос "за" отдали 384 российских депутата. Как отметили в пресс-службе Госдумы, нововведения были разработаны для "усиления защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств" . Теперь расширенные полномочия дополнят действующие нормы, которые уже позволяли Путину вводить войска, если решения иностранных органов "противоречат интересам РФ" или угрожают "основам публичного правопорядка".

Такой шаг российских властей совпал с рядом тревожных отчетов от западных спецслужб. В частности, в марте 2026 года европейские разведки предупреждали, что Путин способен пойти на сознательную эскалацию с риском прямого столкновения с НАТО и ядерными угрозами. Нидерландская военная разведка MIVD прогнозирует, что Кремлю понадобится около года для накопления ресурсов, достаточных для развертывания "регионального конфликта" с Альянсом.

Продолжающийся в течение всего дня массированный комбинированный обстрел Украины является целенаправленной попыткой Москвы повлиять на глобальные политические процессы. Об этом в своем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, увязав действия РФ с началом трехдневного государственного визита американского лидера Дональда Трампа в Пекин.