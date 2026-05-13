Новий привід для агресії: Держдума РФ дозволила Путіну задіяти армію за кордоном для "захисту" росіян

Російська Федерація створила новий юридичний механізм для військового втручання в інші країни під приводом захисту своїх громадян. У середу Державна Дума РФ одразу в другому та третьому читаннях проголосувала за зміни до законів "Про громадянство" та "Про оборону", які надають Володимиру Путіну право відправляти збройні сили за кордон у разі затримання росіян іноземними або міжнародними інстанціями.

Згідно з ухваленим документом, приводом для залучення армії тепер може стати "арешт, утримання, кримінальне чи інше переслідування" громадян РФ за межами країни. Офіційна Москва планує застосовувати цю норму, якщо росіян переслідують структури, "наділені повноваженнями без участі Російської Федерації", або міжнародні інстанції, правомочність яких Кремль заперечує.

Рішення було підтримано одностайно — свій голос "за" віддали 384 російські депутати. Як зазначили у пресслужбі Держдуми, нововведення розробили задля "усилення захисту російських громадян від неправомірних дій недружніх іноземних держав". Відтепер розширені повноваження доповнять чинні норми, які вже дозволяли Путіну вводити війська, якщо рішення іноземних органів "суперечать інтересам РФ" або загрожують "основам публічного правопорядку".

Такий крок російської влади збігся в часі з низкою тривожних звітів від західних спецслужб. Зокрема, у березні 2026 року європейські розвідки попереджали, що Путін здатний піти на "свідому ескалацію" з ризиком прямого зіткнення з НАТО та ядерними погрозами. Своєю чергою, нідерландська військова розвідка MIVD прогнозує, що Кремлю знадобиться близько року для накопичення ресурсів, достатніх для розгортання "регіонального конфлікту" з Альянсом.

