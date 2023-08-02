Новый уровень цинизма и безумия: Медведев похвастался результатами обстрелов украинских городов

Похоже, что бывший российский президент, пытаясь угодить действующему режиму Кремля, сходит с ума. В своем последнем заявлении он отметил результаты работы ВС РФ, которые едва ли не ежедневно обстреливают мирные украинские города. Свое новое циничное заявление Медведев опубликовал в телеграмме.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

В своем сообщении Медведев отреагировал на слова, вероятно, украинского президента, который отметил, что ВСУ точно бьют по логистике оккупантов, уничтожая их скопления, боеприпасы и оружие.

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Следовательно, марионетка Кремля посоветовал посмотреть "на результаты работы российских Вооруженных сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичевске и др.". Кроме этого, он в очередной раз обвинил украинские власти.

"Деятель в зеленой майке сказал, что россияне серьезно почувствуют результаты их работы. Он бы лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооруженных сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичевске и др.",- говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев назвал условие, при котором Россия применит ядерное оружие в Украине . Бывший президент России Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил Западу использованием ядерного оружия в случае дальнейших успешных действий украинской армии. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские военные своими действиями в Украине якобы предотвращают мировую войну. По словам российского политика, если ВСУ при поддержке НАТО удастся вернуть территории Украины, то Россия должна нанести ядерный удар. Таким образом, Дмитрий Медведев призывает врагов России поддерживать армию РФ.

