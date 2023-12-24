logo

BTC/USD

43527.88

ETH/USD

2280.84

LTC/USD

72.12

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия "Нью-Йорк с бомжами и мусором": жена Пескова начала продвигать кремлевские нарративы
commentss НОВОСТИ Все новости

"Нью-Йорк с бомжами и мусором": жена Пескова начала продвигать кремлевские нарративы

Фигуристка Татьяна Навка начала продвигать кремлевские нарративы

сегодня, 22:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Жена спикера Кремля Дмитрия Пескова, это экс-фигуристка из РФ со скандальной репутацией, испортившей ее не спортивными достижениями, Татьяна Навка тоже внесла свою лепту, чтобы как можно дальше продвинуть кремлевские нарративы. Бывшая спортсменка согласилась на интервью кремлевским изданиям. Но ответы ее переполнены пропагандистскими тезисами.

"Нью-Йорк с бомжами и мусором": жена Пескова начала продвигать кремлевские нарративы

Татьяна Навка (фото из открытых источников)

В прошлом, еще будучи спортсменкой, эта российская фигуристка вышла замуж тоже за фигуриста и тренера Александра Жулина. Жили спортсмены в Соединенных Штатах, в этой стране Навка родила дочь – там получила американское гражданство. Однако сейчас россиянка всячески порочит Америку, которая в прошлом предоставила ей убежище.

Мол, Соединенные Штаты "остановились в развитии" 30 лет назад, в то время как государство-агрессор РФ будто бы "совершило большой скачок вперед".

"Нью-Йорк абсолютно грязный, с бомжами, мусором. Все это покрыто смогом. Чувство серости. Просто они не развиваются. Как были такими, как когда я в 1991 году приехала, так и остались. Только появились еще бомжи, все эти люди непонятные люди, живущие и спящие на улицах, которые тут же едят. Туда им и дорога", — активно пытается продемонстрировать свою лояльность кремлевским властям Татьяна Навка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Песков пожаловался, что его дочь, привыкшая к роскоши, "бедовала" во Франции . Пресс -секретарь российского президента Дмитрий Песков неожиданно выдал заявление, что его дочь Елизавета, которая регулярно кичится роскошной жизнью и путешествиями, "никогда не была ребенком-мажором".

В интервью российским пропагандистским СМИ главный рупор Кремля заверил, что Лиза якобы жила "бедно в спартанских условиях", когда училась в Европе.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dzen.ru/a/ZYU4To1VN0aKTZ7H?experiment=931376
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости