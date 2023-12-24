Жена спикера Кремля Дмитрия Пескова, это экс-фигуристка из РФ со скандальной репутацией, испортившей ее не спортивными достижениями, Татьяна Навка тоже внесла свою лепту, чтобы как можно дальше продвинуть кремлевские нарративы. Бывшая спортсменка согласилась на интервью кремлевским изданиям. Но ответы ее переполнены пропагандистскими тезисами.

Татьяна Навка (фото из открытых источников)

В прошлом, еще будучи спортсменкой, эта российская фигуристка вышла замуж тоже за фигуриста и тренера Александра Жулина. Жили спортсмены в Соединенных Штатах, в этой стране Навка родила дочь – там получила американское гражданство. Однако сейчас россиянка всячески порочит Америку, которая в прошлом предоставила ей убежище.

Мол, Соединенные Штаты "остановились в развитии" 30 лет назад, в то время как государство-агрессор РФ будто бы "совершило большой скачок вперед".

"Нью-Йорк абсолютно грязный, с бомжами, мусором. Все это покрыто смогом. Чувство серости. Просто они не развиваются. Как были такими, как когда я в 1991 году приехала, так и остались. Только появились еще бомжи, все эти люди непонятные люди, живущие и спящие на улицах, которые тут же едят. Туда им и дорога", — активно пытается продемонстрировать свою лояльность кремлевским властям Татьяна Навка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Песков пожаловался, что его дочь, привыкшая к роскоши, "бедовала" во Франции . Пресс -секретарь российского президента Дмитрий Песков неожиданно выдал заявление, что его дочь Елизавета, которая регулярно кичится роскошной жизнью и путешествиями, "никогда не была ребенком-мажором".

В интервью российским пропагандистским СМИ главный рупор Кремля заверил, что Лиза якобы жила "бедно в спартанских условиях", когда училась в Европе.

