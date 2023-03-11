О чем говорит пропагандистская истерия внутри РФ – что Кремль пытается внушить россиянам

На этой неделе произошла очередная российская ракетная атака против Украины, которую в Минобороны РФ цинично назвали "ударом возмездия" за "теракт в Брянской области". Не утихает истерика пропагандистов, чиновников и политиков страны-агрессора: то об угрозе нападения со стороны Украины, то в ракурсе битвы за Бахмут. О чём говорит этот пропагандистский шквал? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российские власти пытаются просто занять чем-то население

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова поясняет:

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"Похоже, что российские власти пытаются просто занять чем-то население, чтобы оно не успевало думать. Не концентрировалось на подсчете потерь, не смотрело, что в кошельках пусто, не анализировало ситуацию (для чего это всё?!). Логика следующая: раздать лопаты – пусть копают!".

Для тоталитарных стран – это обычная форма управления, отмечает эксперт.

"Запугивание, содержание населения в постоянном стрессе позволяет легче манипулировать общественным сознанием", – констатирует Татьяна Лупова.

Похоже, российское руководство сделает всё, чтобы втянуть Беларусь напрямую в эту войну

По мнению политолога, эксперта Аналитической группы "Левиафан" Николая Мельника, то, что сейчас РФ пытается создать оборонный вал против Украины, против нашего возможного наступления – это понятно. Ведь когда Кремль постоянно муссирует в российском информпространстве предупреждения о том, что украинцы скоро пойдут в атаку с западным вооружением, надо предпринимать какие-то действия. И приходится создавать, по крайней мере, видимость готовности к обороне. Тем более, что этого требует общество, подчеркивает эксперт.

"В то же время, – продолжает он, – это же общество не спешит в военкоматы. Оно не видит угрозы конкретно себе. И в этом, я считаю, заслуга украинского военно-политического руководства, которое всячески демонстрирует, что мы не хотим переходить российско-украинскую границу в ее международно признанном смысле".

Что касается информационного сражения вокруг Бахмута, следует понимать, что тут активно работают обе стороны, отмечает Николай Мельник.

"Уже понятно, что наша задача – максимально измотать оккупантов, подготовить новые оборонные рубежи, дать время тем нашим частям, которые сейчас осваивают натовскую технику за границей, подготовиться для наступательных действий. В то же время, никто вам сейчас не скажет, где именно и когда будет такое наступление, – акцентирует эксперт. – Но то, что оно точно будет в этом году – сомневаться не приходится. РФ это понимает. И, похоже, сделает всё, чтобы втянуть Беларусь напрямую в эту войну".

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