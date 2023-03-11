О чем говорит пропагандистская истерия внутри РФ – что Кремль пытается внушить россиянам

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Кравцев Сергей
На этой неделе произошла очередная российская ракетная атака против Украины, которую в Минобороны РФ цинично назвали "ударом возмездия" за "теракт в Брянской области". Не утихает истерика пропагандистов, чиновников и политиков страны-агрессора: то об угрозе нападения со стороны Украины, то в ракурсе битвы за Бахмут. О чём говорит этот пропагандистский шквал? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова поясняет:
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Для тоталитарных стран – это обычная форма управления, отмечает эксперт.
По мнению политолога, эксперта Аналитической группы "Левиафан" Николая Мельника, то, что сейчас РФ пытается создать оборонный вал против Украины, против нашего возможного наступления – это понятно. Ведь когда Кремль постоянно муссирует в российском информпространстве предупреждения о том, что украинцы скоро пойдут в атаку с западным вооружением, надо предпринимать какие-то действия. И приходится создавать, по крайней мере, видимость готовности к обороне. Тем более, что этого требует общество, подчеркивает эксперт.
Что касается информационного сражения вокруг Бахмута, следует понимать, что тут активно работают обе стороны, отмечает Николай Мельник.
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